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Потери РФ в войне выросли: за минувшие сутки ВСУ обезвредили еще 1 540 оккупантов

Ирина БалачукВторник, 1 апреля 2025, 07:55
Потери РФ в войне выросли: за минувшие сутки ВСУ обезвредили еще 1 540 оккупантов
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки отминусовали 1 540 вражеских солдат и более 160 единиц вооружения и военной техники врага.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 01.04.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 916 770 (+1 540) человек,
  • танков – 10 505 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин – 21 856 (+37) ед,
  • артиллерийских систем – 25 552 (+15) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 31 462 (+46) ед,
  • крылатых ракет – 3123 (+2) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 42 646 (+53) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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