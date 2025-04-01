Потери РФ в войне выросли: за минувшие сутки ВСУ обезвредили еще 1 540 оккупантов
Вторник, 1 апреля 2025, 07:55
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки отминусовали 1 540 вражеских солдат и более 160 единиц вооружения и военной техники врага.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 01.04.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 916 770 (+1 540) человек,
- танков – 10 505 (+9) ед,
- боевых бронированных машин – 21 856 (+37) ед,
- артиллерийских систем – 25 552 (+15) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 31 462 (+46) ед,
- крылатых ракет – 3123 (+2) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 42 646 (+53) ед.
Данные уточняются.