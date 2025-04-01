Сибига: Россия снова нарушила договоренности с США и ударила по энергообъекту Херсона

Во время совместной пресс-конференции с главой МИД Литвы министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия продолжает нарушать договоренность об "энергетическом перемирии". Утром оккупанты ударили по энергообъекту в Херсоне, оставив без света 45 тысяч жителей.

Источник: Сибига, глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко

Прямая речь Сибиги: "После Эр-Рияда одна из договоренностей с США была о не нанесении ударов по энергетической инфраструктуре. В то же время Россия продолжает нарушать эту договоренность. Уже были повреждения энергетических объектов в Херсоне, Харькове и на Полтавщине. И сегодня утром очередной российский удар повредил энергообъект в Херсоне, оставив без света 45 тыс. жителей".

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Детали: Також керівник Херсонської МВА повідомив, що в Херсоні знеструмлено частину Центрального та Корабельного району.

Предыстория:

24 марта российская и американская делегации завершили переговоры, которые проходили в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и касались завершения российского вторжения в Украину. По данным российских пропагандистов, встреча между Россией и США продолжалась 12 часов с перерывами.

Подробно о деталях и проблемах "мирных переговоров" в Эр-Рияде – в статье Два перемирия в пользу России