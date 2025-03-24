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РосСМИ: РФ и США завершили 12-часовые переговоры в Саудовской Аравии

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 24 марта 2025, 21:46
РосСМИ: РФ и США завершили 12-часовые переговоры в Саудовской Аравии
Фото иллюстративное - Getty Images

Российская и американская делегации завершили переговоры, которые продолжались в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и касались завершения российского вторжения в Украину.

Источник: об этом сообщили российские пропагандистские агентства "РИА Новости" и ТАСС, пишет "Европейская правда"

Детали: По данным российских пропагандистов, встреча между Россией и США продолжалась 12 часов с перерывами. По ее итогам 25 марта распространят совместное заявление.

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Встреча, как сообщалось, проходила в закрытом формате на территории роскошного отеля Ritz-Carlton. Россию на ней представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

В Кремле ранее говорили, что в центре обсуждений с американской делегацией в Саудовской Аравии – вопрос о возобновлении Черноморской зерновой инициативы, из которой россияне вышли в 2023 году.

Перед этим 23 марта в Эр-Рияде провели обсуждение американская и украинская делегация.

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В МИД Украины рассказывали, что на этой встрече должны "определяться параметры тех предложений о различных режимах прекращения огня, которые есть сегодня на столе".

После завершения переговоров американцев с россиянами украинская делегация проведет повторные переговоры с делегацией США, подтвердил президент Владимир Зеленский.

РосcияСШАпереговоры
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