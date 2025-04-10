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США и Россия снова обменялись заключёнными: среди освобожденных – осужденная за донат Украине

Уляна Кричковская, Валентина РоманенкоЧетверг, 10 апреля 2025, 13:08
США и Россия снова обменялись заключёнными: среди освобожденных – осужденная за донат Украине
Ксения Карелина. фото ТАСС

Россия и Соединенные Штаты провели 10 апреля обмен заключёнными в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Wall Street Journal

Детали: Отмечается, что Россия освободила Ксению Карелину – гражданку США и России, которая в прошлом году была приговорена к 12 годам колонии за "государственную измену" из-за пожертвования менее $100 благотворительной организации, поддерживающей Украину.

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В ответ Штаты освободили Артура Петрова – гражданина Германии и России, который был арестован на Кипре по запросу США по подозрению в незаконном экспорте микроэлектроники в Россию.

По словам представителя Центрального разведывательного управления, переговоры по обмену вели директор ЦРУ Джон Рэдклифф и представитель российской разведки. Сам Рэдклифф присутствовал в аэропорту Абу-Даби во время обмена и лично встретил Карелину.

Американская сторона подозревает, что Петров, используя компанию на Кипре, закупал электронику под прикрытием коммерческого использования и отправлял ее в Санкт-Петербург в компанию, которая работает на российское войско.

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Карелина жила в Лос-Анджелесе и работала косметологом в спа-салоне в Беверли-Хиллз. Ее задержали в российском Екатеринбурге после прибытия к родным в конце 2023 года.

В США отметили, что этот обмен является положительным шагом, хотя еще немало американцев остаются за решеткой в России.

Это уже второй обмен между Россией и США с момента вступления Дональда Трампа в должность президента в январе. В феврале Россия освободила американского учителя Марка Фогеля во время визита спецпредставителя США Стива Уиткоффа.

Тогда Трамп приветствовал освобождение американца и выразил надежду, что этот шаг позволит двум странам работать над завершением войны в Украине.

СШАРосcия
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