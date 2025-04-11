Литва планирует выделить 20 млн евро на боеприпасы для Украины
Пятница, 11 апреля 2025, 12:24
Литва намерена выделить Украине дополнительные 20 млн евро на закупку боеприпасов, заявила министр обороны Довиле Шакалиене.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на LRT
Прямая речь Шакалиене: "Литва собирается добавить еще 20 млн евро на приобретение боеприпасов, потому что это одна из тех вещей, в которых Украина сейчас очень нуждается".
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Детали: Она призвала ускорить оказание помощи Украине, поскольку "лето может быть очень тяжелым".
Предыстория:
- В июне 2024 года Государственный совет обороны Литвы согласился ежегодно выделять на военную помощь Украине не менее 0,25% от ВВП страны.
- С начала войны Литва предоставила Украине военную помощь на сумму около 800 млн евро. Общий объем долгосрочной помощи Литвы Украине превысил 1,5 млрд евро.
- Ранее министр обороны Германии Борис Писториус объявил об очередном пакете военной помощи для Украины, в который, в частности, войдут четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T.
- Кроме того, Норвегия официально присоединилась к возглавляемой Британией и Латвией "коалиции дронов" для Украины.