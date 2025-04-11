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Литва планирует выделить 20 млн евро на боеприпасы для Украины

Ирина Кутелева, Ирина БалачукПятница, 11 апреля 2025, 12:24
Литва планирует выделить 20 млн евро на боеприпасы для Украины
Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене. Фото из Facebook Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija

Литва намерена выделить Украине дополнительные 20 млн евро на закупку боеприпасов, заявила министр обороны Довиле Шакалиене.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на LRT

Прямая речь Шакалиене: "Литва собирается добавить еще 20 млн евро на приобретение боеприпасов, потому что это одна из тех вещей, в которых Украина сейчас очень нуждается".

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Детали: Она призвала ускорить оказание помощи Украине, поскольку "лето может быть очень тяжелым".

Предыстория:

  • В июне 2024 года Государственный совет обороны Литвы согласился ежегодно выделять на военную помощь Украине не менее 0,25% от ВВП страны.
  • С начала войны Литва предоставила Украине военную помощь на сумму около 800 млн евро. Общий объем долгосрочной помощи Литвы Украине превысил 1,5 млрд евро.
  • Ранее министр обороны Германии Борис Писториус объявил об очередном пакете военной помощи для Украины, в который, в частности, войдут четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T.
  • Кроме того, Норвегия официально присоединилась к возглавляемой Британией и Латвией "коалиции дронов" для Украины.

Литвапомощь Украинеоружие
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