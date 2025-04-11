Литва планирует выделить 20 млн евро на боеприпасы для Украины

Литва намерена выделить Украине дополнительные 20 млн евро на закупку боеприпасов, заявила министр обороны Довиле Шакалиене.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на LRT

Прямая речь Шакалиене: "Литва собирается добавить еще 20 млн евро на приобретение боеприпасов, потому что это одна из тех вещей, в которых Украина сейчас очень нуждается".

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Детали: Она призвала ускорить оказание помощи Украине, поскольку "лето может быть очень тяжелым".

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