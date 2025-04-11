Умеров: Норвегия поможет вооружить бригады ВСУ современным оружием

Умеровы и Туре О. Сандвик. фото из Facebook министра

Норвегия поможет вооружить бригады Вооруженных сил Украины современными средствами поражения, бронетехникой и другими технологическими решениями.

Источник: министр обороны Рустем Умеров в своем Telegram-канале по итогам встречи с министром обороны Норвегии Туре О. Сандвиком, цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Норвегия поможет вооружить наши бригады современными средствами поражения, бронетехникой и другими технологическими решениями. Это критически важная поддержка на фоне актуальных угроз.

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Второй приоритет - обеспечение боеприпасами. Обсудили различные механизмы поставки качественных снарядов для фронта. Норвегия как активный участник "чешской инициативы" готова выделить значительные средства на закупку боеприпасов для украинской армии".

Детали: Умеров поблагодарил коллегу за инициативу правительства и поддержку народа Норвегии - в частности, за решение выделить дополнительные 5 млрд евро помощи по безопасности Украине на 2025 год, поднимая общий объем помощи на этот год до 7 млрд евро.

Одним из основных вопросов для обсуждения стало оснащение подразделений. Также стороны сосредоточили внимание на развитии оборонно-промышленного сотрудничества.

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"Обсудили запуск новых совместных проектов с норвежскими компаниями - в частности, в сферах ПВО и морских решений. Двигаемся в направлении углубления этого взаимодействия", - добавил Умеров.

Норвегия также официально присоединилась к возглавляемой Британией и Латвией "коалиции дронов" для Украины.