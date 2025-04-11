Нацполиция заблокировала 11 каналов побега уклонистов за границу – провели почти 200 обысков

В течение двух дней Национальная полиция заблокировала 11 каналов незаконного выезда уклонистов за границу и провела около 200 обысков в рамках общегосударственной спецоперации.

Источник: Нацполиция Украины

Дословно: "В рамках общегосударственных мероприятий по разоблачению нелегальных схем пересечения границы оперативники миграционной полиции во взаимодействии со следователями в течение двух дней провели почти 200 обысков".

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Детали: Правоохранители разоблачили 11 новых схем, по которым мужчины призывного возраста пытались незаконно выехать за границу. Среди самых распространенных схем:

фиктивные медицинские справки после прохождения военно-врачебной комиссии;

создание псевдо-ФОПов по перевозкам для внесения в систему "Шлях";

нелегальное пересечение границы через лес или горы;

фиктивные браки с женщинами с инвалидностью;

изготовление поддельных документов.



На Львовщине действовала группа из 6 человек, которая создавала фиктивные компании перевозок, чтобы мужчины могли беспрепятственно покидать страну как "водители" – и не возвращались.

Фото: Нацполиция

На Черниговщине 51-летняя женщина организовала схему с фейковыми браками: вербовала женщин с инвалидностью, которым платила за участие в схеме.

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На Буковине двое проводников организовывали нелегальный переход границы в Румынию в обход пунктов пропуска. За услугу брали по $10 тысяч.

В Днепре задержали мошенника, который за такую же сумму "оформлял" полное прохождение фиктивной ВВК со всеми справками.

Фото: Нацполиция

В рамках расследования изъяли:

$120 тыс., €22 тыс., 240 тыс. грн, другую валюту;

10 авто (среди них – Tesla и Land Rover);

оружие, боеприпасы, наркотики, компьютеры, меддокументы.

По этому делу сообщено о подозрении 22 людям, 12 из них – задержаны. Дела открыты по статье 332 Уголовного кодекса – незаконная переправка лиц через границу.