Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

Нацполиция заблокировала 11 каналов побега уклонистов за границу – провели почти 200 обысков

Степан ГафткоПятница, 11 апреля 2025, 13:20
Нацполиция заблокировала 11 каналов побега уклонистов за границу – провели почти 200 обысков
Фото: Нацполиция

В течение двух дней Национальная полиция заблокировала 11 каналов незаконного выезда уклонистов за границу и провела около 200 обысков в рамках общегосударственной спецоперации.

Источник: Нацполиция Украины

Дословно: "В рамках общегосударственных мероприятий по разоблачению нелегальных схем пересечения границы оперативники миграционной полиции во взаимодействии со следователями в течение двух дней провели почти 200 обысков".

Реклама:

Детали: Правоохранители разоблачили 11 новых схем, по которым мужчины призывного возраста пытались незаконно выехать за границу. Среди самых распространенных схем:

  • фиктивные медицинские справки после прохождения военно-врачебной комиссии;
  • создание псевдо-ФОПов по перевозкам для внесения в систему "Шлях";
  • нелегальное пересечение границы через лес или горы;
  • фиктивные браки с женщинами с инвалидностью;
  • изготовление поддельных документов.


На Львовщине действовала группа из 6 человек, которая создавала фиктивные компании перевозок, чтобы мужчины могли беспрепятственно покидать страну как "водители" – и не возвращались.

 
Фото: Нацполиция

На Черниговщине 51-летняя женщина организовала схему с фейковыми браками: вербовала женщин с инвалидностью, которым платила за участие в схеме.

РЕКЛАМА:

На Буковине двое проводников организовывали нелегальный переход границы в Румынию в обход пунктов пропуска. За услугу брали по $10 тысяч.

В Днепре задержали мошенника, который за такую же сумму "оформлял" полное прохождение фиктивной ВВК со всеми справками.

 
Фото: Нацполиция

В рамках расследования изъяли:

  • $120 тыс., €22 тыс., 240 тыс. грн, другую валюту;
  • 10 авто (среди них – Tesla и Land Rover);
  • оружие, боеприпасы, наркотики, компьютеры, меддокументы.

По этому делу сообщено о подозрении 22 людям, 12 из них – задержаны. Дела открыты по статье 332 Уголовного кодекса – незаконная переправка лиц через границу.

полицияуклонистыУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский планирует поехать в Ватикан на прощание с Папой Римским – источник
Курс валют на 22 апреля: евро резко подорожал и установил новый рекорд
фотоРоссияне атаковали Киевскую область: повреждены дома и авто, вспыхнул пожар
Рейтинг Трампа в США упал до самого низкого уровня с начала президентства
Через пункт пропуска "Шегини" ограничат движение для легковых авто до 10 мая
Гарвард подал в суд на администрацию Трампа
Все новости...
полиция
Водитель, что ранее спровоцировал смертельное ДТП, убегал от полицейских и наехал на патрульного
8 уголовных дел и 12 выговоров: полиция сообщила результаты проверок в детдомах
Облил бензином авто врача и поджег: полиция рассказала детали инцидента в центре Киева
Последние новости
10:40
фото В Киеве мужчина получил огнестрельное ранение: полиция расследует покушение на убийство
10:40
Зеленский планирует поехать в Ватикан на прощание с Папой Римским – источник
10:33
Курс валют на 22 апреля: евро резко подорожал и установил новый рекорд
10:32
Google может использовать ИИ, чтобы укрепить доминирование на рынке онлайн-поиска - Минюст США
10:31
Мирная инициатива Трампа: СМИ узнали подробности плана контроля за прекращением огня
10:17
Ферстаппен обошел Феттеля и стал вторым в истории Формулы-1 по набранным очкам
10:07
Музыка как опиоиды: ученые исследовали, как мозг реагирует на любимые композиции
10:04
Минюст США обвиняет Google в использовании ИИ для укрепления монополии
09:46
Швейцарская гвардия отложила приведение к присяге из-за смерти Папы
09:41
Украинцы более чем на треть уменьшили спрос на грузовики: какие модели популярны
Все новости...
Реклама:
Реклама: