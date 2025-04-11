Нацполиция заблокировала 11 каналов побега уклонистов за границу – провели почти 200 обысков
В течение двух дней Национальная полиция заблокировала 11 каналов незаконного выезда уклонистов за границу и провела около 200 обысков в рамках общегосударственной спецоперации.
Источник: Нацполиция Украины
Дословно: "В рамках общегосударственных мероприятий по разоблачению нелегальных схем пересечения границы оперативники миграционной полиции во взаимодействии со следователями в течение двух дней провели почти 200 обысков".
Детали: Правоохранители разоблачили 11 новых схем, по которым мужчины призывного возраста пытались незаконно выехать за границу. Среди самых распространенных схем:
- фиктивные медицинские справки после прохождения военно-врачебной комиссии;
- создание псевдо-ФОПов по перевозкам для внесения в систему "Шлях";
- нелегальное пересечение границы через лес или горы;
- фиктивные браки с женщинами с инвалидностью;
- изготовление поддельных документов.
На Львовщине действовала группа из 6 человек, которая создавала фиктивные компании перевозок, чтобы мужчины могли беспрепятственно покидать страну как "водители" – и не возвращались.
На Черниговщине 51-летняя женщина организовала схему с фейковыми браками: вербовала женщин с инвалидностью, которым платила за участие в схеме.
На Буковине двое проводников организовывали нелегальный переход границы в Румынию в обход пунктов пропуска. За услугу брали по $10 тысяч.
В Днепре задержали мошенника, который за такую же сумму "оформлял" полное прохождение фиктивной ВВК со всеми справками.
В рамках расследования изъяли:
- $120 тыс., €22 тыс., 240 тыс. грн, другую валюту;
- 10 авто (среди них – Tesla и Land Rover);
- оружие, боеприпасы, наркотики, компьютеры, меддокументы.
По этому делу сообщено о подозрении 22 людям, 12 из них – задержаны. Дела открыты по статье 332 Уголовного кодекса – незаконная переправка лиц через границу.