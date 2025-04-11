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Украина установила дипотношения с Сомали – МИД

Ирина БалачукПятница, 11 апреля 2025, 13:37
Украина установила дипотношения с Сомали – МИД
Фото из сети Х Андрея Сибиги

Украина официально установила дипломатические отношения с Сомали 11 апреля, сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Источник: глава МИД в сети Х

Прямая речь Сибиги: "Официально установили дипломатические отношения с Сомали. Я подписал соответствующий протокол с Государственным министром иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Али Мохамедом Омаром".

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Детали: Он добавил, что это произошло в Турции, где проходит Анталийский дипломатический форум.

"Мы также обсудили пути развития нашего сотрудничества. Украина оказывает помощь Сомали в рамках программы "Зерно из Украины" и готова продолжать укреплять продовольственную безопасность страны. Мы ценим поддержку Сомали суверенитета и территориальной целостности Украины", – подытожил Сибига.

МИДдипломатические отношения
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