Министр обороны Британии назвал 2025-й "критическим" для Украины в войне
Глава Минобороны Великобритании Джон Гили заявил, что 2025 год станет критическим в войне против России, призвав союзников оперативно усилить военную поддержку Украины.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на цитату министра в Sky News
Прямая речь: "Наша задача как министров обороны заключается в том, чтобы доставить срочную военную помощь в руки украинских бойцов".
Детали: Гили обратился к участникам Контактной группы по оборонной поддержке Украины во время выступления в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Он призывает присутствующих переосмыслить, чем они могут помочь Киеву.
"Сегодня мы пообещаем выделить еще миллиарды [на финансирование украинских военных]", – утверждает Гили.
Он также отметил 350 миллионов фунтов стерлингов, которые Великобритания выделила сегодня утром - часть более широкого пакета помощи на сумму 450 миллионов фунтов стерлингов, который, по его словам, укрепит британско-украинские промышленные связи, а также предоставит Киеву больше вооружений.
"2025 год – критический год для войны в Украине, и это критический момент", – сказал министр.
"Мы стоим с вами в борьбе и мы стоим с вами в мире", – заключает Гили.
Напомним:
- Заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" проходит в Брюсселе 11 апреля под председательством Великобритании и Германии.
- Предыдущее заседание – первое после смены администрации США – также состоялось в Брюсселе 12 февраля и было возглавлено Великобританией.
- На том "Рамштайне" министр обороны США Пит Хегсет объявил, что возвращение границ Украины к тем, которые существовали до 2014 года, не является реалистичной целью, и заявил, что США не считают членство Украины в НАТО возможным итогом мирного урегулирования войны.
- Предыдущие встречи "Рамштайн" при администрации Джо Байдена проходили под председательством США.