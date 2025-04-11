Министр обороны Британии назвал 2025-й "критическим" для Украины в войне

Глава Минобороны Великобритании Джон Гили заявил, что 2025 год станет критическим в войне против России, призвав союзников оперативно усилить военную поддержку Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на цитату министра в Sky News

Прямая речь: "Наша задача как министров обороны заключается в том, чтобы доставить срочную военную помощь в руки украинских бойцов".

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Детали: Гили обратился к участникам Контактной группы по оборонной поддержке Украины во время выступления в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Он призывает присутствующих переосмыслить, чем они могут помочь Киеву.

"Сегодня мы пообещаем выделить еще миллиарды [на финансирование украинских военных]", – утверждает Гили.

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Он также отметил 350 миллионов фунтов стерлингов, которые Великобритания выделила сегодня утром - часть более широкого пакета помощи на сумму 450 миллионов фунтов стерлингов, который, по его словам, укрепит британско-украинские промышленные связи, а также предоставит Киеву больше вооружений.

"2025 год – критический год для войны в Украине, и это критический момент", – сказал министр.

"Мы стоим с вами в борьбе и мы стоим с вами в мире", – заключает Гили.

Напомним: