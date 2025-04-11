Ткаченко судится с Кличко за полномочия

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко подал в суд иск "относительно расширения главой Киевской городской государственной администрации Виталием Кличко своих полномочий".

Источник: Ткаченко в Telegram

Прямая речь: "Я лично подал иск. Сообщаю об этом прямо и прозрачно. Будет не кулуарщина, как они привыкли. А будет Закон".

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Детали: Чиновник сообщил, что решение Киевсовета о расширении Кличко своих полномочий приостановлено судом, суд изучает его законность.

Что предшествовало: 3 апреля Киевский городской совет принял решение "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Киевского городского совета", которое, по мнению главы КГГА Ткаченко, ограничивает его полномочия.