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Ультраправый кандидат в президенты Румынии требует от Украины отменить запрет на въезд

Олег Павлюк, Станислав ПогориловПятница, 11 апреля 2025, 21:33
Ультраправый кандидат в президенты Румынии требует от Украины отменить запрет на въезд
Джордже Симион, фото: wikipedia

Лидер ультраправого Альянса за объединение румын (AUR) Джордже Симион, который участвует в президентских выборах, на пресс-конференции 11 апреля потребовал от Украины и Молдовы отменить введенные запреты на его въезд.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Digi24

Детали: Журналисты спросили Симиона, знает ли он, когда заканчивается срок запрета на его въезд в Молдову и Украину - на что он ответил, что не знает.

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"Запрет, который я имел в Украине, должен был закончиться", - добавил лидер AUR, ничего не сказав о Молдове.

Он вернулся к этой теме позже, когда выразил уверенность в победе на президентских выборах.

"Мое избрание 4 мая (дата первого тура выборов – Ред.) президентом, безусловно, для некоторых стран, нуждающихся в поддержке Румынии, будет означать отмену этих неправомерных ограничений, установленных людьми с советскими рефлексами", – добавил Симион.

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Предыстория:

  • О том, что Джордже Симиону запретили въезд в Украину "в интересах национальной безопасности", стало известно в 2023 году. В Молдове запрет действует с 2018 года, и в 2023-м его продлили еще на пять лет.
  • Лидер AUR стал единственным кандидатом в президенты Румынии от ультраправых сил после того, как победителю отмененного первого тура, антизападному политику и стороннику теорий заговоров Келину Джорджеску, запретили участвовать в повторных выборах.
  • Последние опросы свидетельствуют, что Симион является лидером свежих рейтингов, однако при большинстве сценариев он проиграет во втором туре.

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