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Часть республиканцев возмутилась ролью Уиткоффа в переговорах по Украине – Reuters

Олег Павлюк, Станислав ПогориловПятница, 11 апреля 2025, 22:08
Часть республиканцев возмутилась ролью Уиткоффа в переговорах по Украине – Reuters
Стив Уиткофф. Фото Getty images

Агентство Reuters узнало, что отдельные действия и заявления посланника президента США Стива Уиткоффа, касающиеся урегулирования войны России против Украины, вызвали критику в Белом доме и среди республиканцев.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на публикацию Reuters

Детали: Как говорится в материале, Уиткофф получил определенную поддержку от членов Республиканской партии, скептически настроенных в отношении Украины, но его предложения вызвали возмущение среди других республиканцев - которые считают, что администрация слишком резко развернулась в сторону Москвы.

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По информации собеседников Reuters, именно Уиткофф пригласил в США директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, который стал представлять Москву на переговорах по Украине.

При этом из-за приглашения не только пришлось отменить санкции против Дмитриева; посланник Трампа решил организовать встречу в своей резиденции вопреки рекомендациям по национальной безопасности, пишет агентство.

"По словам двух людей, знакомых с ситуацией, это вызвало тревогу в Белом доме и Государственном департаменте. Американские чиновники избегают принимать у себя дома чиновников из России, которая обладает современными возможностями разведки. Ужин перенесли в Белый дом", – говорится в материале.

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Менее чем через два дня после встречи с Дмитриевым Уиткофф встретился с Трампом и сказал ему, что самый быстрый способ добиться прекращения огня в Украине – это признать российскими четыре области Украины, которые она незаконно аннексировала в 2022 году, утверждают семь источников Reuters.

На встрече присутствовал генерал Кит Келлог, который сейчас является спецпредставителем президента США по Украине, и он выступил против предложения Виткоффа. Кэллог объяснил, что Украина никогда не согласится в одностороннем порядке отдать эти территории России, говорят два собеседника агентства.

Это, а также другие публично озвученные заявления Уиткоффа вызвали возмущение у некоторых сотрудников Белого дома и в Республиканской партии. К примеру, после скандального интервью посланника Трампа Такеру Карлсону крупный донор Республиканской партии Эрик Левин заявил, что "Уиткофф должен уйти".

"Некоторые республиканцы на Капитолийском холме были настолько обеспокоены очевидной пророссийской позицией Уиткоффа в интервью Карлсона, что после этого позвонили советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу и госсекретарю Марко Рубио, чтобы пожаловаться, по словам человека, знакомого с этими звонками", – говорится в материале.

В то же время, пишет Reuters, у Уиткоффа есть немало защитников в администрации Трампа. Они говорят, что посланника несправедливо критикуют представители "ястребиного" крыла Республиканской партии; кроме того, Уиткофф и Трамп до сих пор поддерживают крепкие личные отношения.

В пятницу Стив Уиткофф в третий разприбыл в Россию для встречи с Владимиром Путиным.

СШАроссийско-украинская войнаРосcия
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