В Кремле заявили, что Путин и Уиткофф обсудили "аспекты украинского урегулирования"

В пятницу вечером Кремль кратко прокомментировал переговоры, которые завершились в Санкт-Петербурге дипломатического посланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и правителя РФ Владимира Путина.

Источник: сайт Кремля

Дословно: "Глава российского государства провел встречу со специальным посланником президента Соединенных Штатов Америки Стивеном Уиткоффом. Тема встречи - аспекты украинского урегулирования".

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