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В Кремле заявили, что Путин и Уиткофф обсудили "аспекты украинского урегулирования"

Станислав ПогориловПятница, 11 апреля 2025, 22:49
В Кремле заявили, что Путин и Уиткофф обсудили аспекты украинского урегулирования
Стив Уиткофф, Владимир Путин фото: сайт Кремля

В пятницу вечером Кремль кратко прокомментировал переговоры, которые завершились в Санкт-Петербурге дипломатического посланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и правителя РФ Владимира Путина.

Источник: сайт Кремля

Дословно: "Глава российского государства провел встречу со специальным посланником президента Соединенных Штатов Америки Стивеном Уиткоффом. Тема встречи - аспекты украинского урегулирования".

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Предыстория:

  • 10 апреля США и Россия заключили соглашение об обмене заключенными, которое предусматривало освобождение Ксении Карелиной, гражданки США и России с двойным гражданством.
  • Переговоры о соглашении стали результатом предыдущей встречи Уиткоффа с Путиным в марте.
  • Американские и российские дипломаты также встречались 10 апреля в Стамбуле, чтобы обсудить нормализацию отношений между странами.
  • 11 апреля Уиткофф снова отправился в Россию, где должен встретиться с главой Кремля.

российско-украинская войнаРосcияСШАУкраина
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