В Кремле заявили, что Путин и Уиткофф обсудили "аспекты украинского урегулирования"
Пятница, 11 апреля 2025, 22:49
В пятницу вечером Кремль кратко прокомментировал переговоры, которые завершились в Санкт-Петербурге дипломатического посланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и правителя РФ Владимира Путина.
Источник: сайт Кремля
Дословно: "Глава российского государства провел встречу со специальным посланником президента Соединенных Штатов Америки Стивеном Уиткоффом. Тема встречи - аспекты украинского урегулирования".
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Предыстория:
- 10 апреля США и Россия заключили соглашение об обмене заключенными, которое предусматривало освобождение Ксении Карелиной, гражданки США и России с двойным гражданством.
- Переговоры о соглашении стали результатом предыдущей встречи Уиткоффа с Путиным в марте.
- Американские и российские дипломаты также встречались 10 апреля в Стамбуле, чтобы обсудить нормализацию отношений между странами.
- 11 апреля Уиткофф снова отправился в Россию, где должен встретиться с главой Кремля.