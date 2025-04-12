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Прорыв в переговорах между США и Украиной по доступу к недрам маловероятен – Reuters

Иван ДьяконовСуббота, 12 апреля 2025, 02:29
Прорыв в переговорах между США и Украиной по доступу к недрам маловероятен – Reuters
Карьер Центральной горно-обогатительной комбината, принадлежащей ООО «Метинвест Холдинг», в Кривом Роге. Фото: Getty Images

Переговоры между украинскими и американскими чиновниками по доступу США к украинским месторождениям полезных ископаемых состоялись в условиях "антагонистической" атмосферы, которая серьезно затрудняет достижение любого прорыва.

Источник: агентство Reuters со ссылкой на информированный источник, а также на представителя Министерства финансов США.

Детали: Источник отмечает, что атмосфера была "очень антагонистической", а следовательно – серьезный прогресс в переговорах на текущем этапе выглядит маловероятным.

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По словам собеседника, особое напряжение вызвал последний проект предложения администрации Трампа, который значительно более "экспансивный" и "максималистский" по сравнению с начальной версией.

Последний вариант соглашения предусматривает, что США получат приоритетный доступ к украинским недрам, а весь доход – как государственных, так и частных компаний – должен направляться в совместный инвестиционный фонд. 

Соглашение одновременно не содержит никаких гарантий безопасности для Украины – ключевого требования со стороны украинской власти.

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Дословно: "По словам источника, один из "скрытых пунктов" найденных в проекте – требование, чтобы американская Международная финансовая корпорация развития (DFC) взяла под контроль газопровод "Газпрома", который проходит через территорию Украины в Европу".

Детали: Представитель Министерства финансов США, комментируя переговоры, лаконично охарактеризовал их как "технические по своей природе".

По словам источника, украинская сторона наняла юридическую фирму Hogan Lovells в качестве внешнего советника по сделке.

Предыстория: 

  • 11 апреля украинская делегация прибыла в Вашингтон, для нового раунда переговоров между Украиной и США по соглашению о недрах, которые, как ожидается, продлятся два дня, будут в основном техническими и не предусматривают привлечения чиновников.
  • Ранее "ЕП" сообщала, что администрация американского президента Дональда Трампа вернула в версию соглашения о недрах требование к Украине возместить всю помощь, которую США предоставили после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

НадрапереговорыСШАУкраина
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