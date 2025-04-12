Украина в 8 раз увеличила производство крылатых ракет в 2024 году – Минстратегпром

Министерство стратегической промышленности отчитывается об увеличении производства крылатых ракет в Украине в восемь раз в 2024 году по сравнению с предыдущим годом. Также существенно увеличился выпуск дальнобойных дронов и общий объем вооружений, изготовленных в пределах страны.

Источник: министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин во время брифинга ко Дню Оружейника, передает "Суспільне"

Детали: Как отметил Сметанин, в 2024 году украинская оборонная промышленность продемонстрировала беспрецедентный рост.

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Если еще несколько лет назад страна производила только одну модель крылатой ракеты – "Нептун", то теперь Украина имеет "очень много новых изделий, которые обеспечили увеличение объема производства в восемь раз, по сравнению с 2023 годом".

Он также отметил прирост производства дальнобойных дронов: их производство увеличилось более чем в два раза по сравнению с 2023 годом и в 22 раза по сравнению с 2022.

Всего за 2024 год в Украине было создано 324 новых образца вооружения. По данным министерства, в прошлом году Украина изготовила вооружения на общую сумму 9 миллиардов долларов.

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"На этот год мы уже видим рост. Мы будем иметь возможность на конец этого года произвести вооружения военной техники на 35 млрд долларов внутри Украины", – добавил Сметанин.

Советник Президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин отметил, что на сегодня отечественная оборонная промышленность способна обеспечить Вооруженные Силы Украины практически всей номенклатурой необходимых военных товаров.

Прямая речь Камышина: "Сегодня, по разным оценкам, от 30% до 40% того, чем воюет наш фронт – произведено в Украине. Это и наша экономика. По состоянию на прошлый год значительная часть в доле ВВП – это уже наша оборонка. Я уверен, что после окончания войны нашей победой мы сможем и будем экспортировать наше оружие".