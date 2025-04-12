Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

Ночная атака на Киев: зафиксированы пожары в двух районах, двое пострадавших – Кличко

Иван ДьяконовСуббота, 12 апреля 2025, 06:51
Ночная атака на Киев: зафиксированы пожары в двух районах, двое пострадавших – Кличко
Фото: ГСЧС

Ночью 12 апреля в Киеве работали силы ПВО. В результате российской атаки возникли пожары в Святошинском и Дарницком районах столицы. Пострадали два человека.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко

Прямая речь Кличко: "В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!"

Реклама:

По словам городского головы, в Святошинском районе возник пожар в нежилых помещениях, в Дарницком районе горит частный дом.

Позже Кличко сообщил о двух пострадавших в Святошинском районе.

 
Фото: ГСЧС

В 06:46 в ГСЧС сообщили о последствиях российской атаки в Святошинском районе города.

РЕКЛАМА:
 
Фото: ГСЧС

Дословно: "По одному из адресов произошло возгорание в складском одноэтажном здании на площади 1500 кв. м, пожар локализован в 06:22.

 
Фото: ГСЧС

По другому адресу – пожар в 2-х складских зданиях на площади 1000 и 150 кв. м с частичным разрушением, на территории промышленного предприятия. Работы по локализации возгорания продолжаются".

Обновлено: По состоянию на 07:00 пожары в Святошинском районе – локализованы, сообщили в ГСЧС. Сейчас продолжается ликвидация последствий.

КиевПВО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото, видеоВражеская атака БпЛА на Днепр: возросло количество пострадавших, среди них – четверо детей
Трамп еще на год продлил запрет на вход судов РФ в порты США
Суд пересмотрит "мягкий" приговор экс-главе Броварской РГА за пьяный наезд на 4 пешеходов
"Меня аж затошнило": Politico рассказало, как в Европе отреагировали на ссору Зеленского с Трампом
ДополненоЭкс-заместителю Ермака объявили новое подозрение
видео"Один репортаж - один удар": в Генштабе объяснили свой видеоролик об информационной безопасности
Все новости...
Киев
В Киеве возросло количество раненых в результате атаки РФ
Ткаченко судится с Кличко за полномочия
Глава военной администрации Киева уволил своего заместителя Поворозника
Последние новости
04:36
NYT: Трамп отклонил идею израильского удара по ядерным объектам Ирана
03:48
В Донецкой области остаются более 280 тысяч гражданских – ОВА
02:50
Враг продвинулся возле двух населенных пунктов Донетчины – DeepState
01:58
фото, видеоВражеская атака БпЛА на Днепр: возросло количество пострадавших, среди них – четверо детей
01:16
ОбновленоВ Сумах прогремели взрывы – СМИ
00:48
Галущенко: Имеем общий с США интерес вернуть ЗАЭС под контроль Украины
00:06
Литва ограничила движение на единственных открытых КПП на границе с Беларусью
23:57
Новости экономики 16 апреля: "существенный прогресс" по соглашению о недрах, стоимость пасхальной корзины
23:52
На фронте с начала суток произошло 92 боевых столкновения – Генштаб
23:39
обновленоВ Днепре из-за атаки БпЛА произошло несколько пожаров: погибли двоє человек, пострадали 16
Все новости...
Реклама:
Реклама: