Ночная атака на Киев: зафиксированы пожары в двух районах, двое пострадавших – Кличко

Ночью 12 апреля в Киеве работали силы ПВО. В результате российской атаки возникли пожары в Святошинском и Дарницком районах столицы. Пострадали два человека.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко

Прямая речь Кличко: "В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!"

Реклама:

По словам городского головы, в Святошинском районе возник пожар в нежилых помещениях, в Дарницком районе горит частный дом.

Позже Кличко сообщил о двух пострадавших в Святошинском районе.

Фото: ГСЧС

В 06:46 в ГСЧС сообщили о последствиях российской атаки в Святошинском районе города.

РЕКЛАМА:

Фото: ГСЧС

Дословно: "По одному из адресов произошло возгорание в складском одноэтажном здании на площади 1500 кв. м, пожар локализован в 06:22.

Фото: ГСЧС

По другому адресу – пожар в 2-х складских зданиях на площади 1000 и 150 кв. м с частичным разрушением, на территории промышленного предприятия. Работы по локализации возгорания продолжаются".

Обновлено: По состоянию на 07:00 пожары в Святошинском районе – локализованы, сообщили в ГСЧС. Сейчас продолжается ликвидация последствий.