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Несмотря на антикризисные меры Маска, федеральные расходы США выросли на $154 млрд – WSJ

Иван ДьяконовСуббота, 12 апреля 2025, 05:04
Несмотря на антикризисные меры Маска, федеральные расходы США выросли на $154 млрд – WSJ
Илон Маск. Фото: Getty Images

Федеральные расходы США выросли на 154 миллиарда долларов в первые месяцы президентства Дональда Трампа, несмотря на активные усилия Департамента по эффективности правительства (DOGE), возглавляемого Илоном Маском, по сокращению государственных расходов.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: Согласно анализу WSJ ежедневных финансовых отчетов Министерства финансов США, объем федеральных расходов вырос на 154 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда президентом был Джо Байден.

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Изображение: WSJ

DOGE ранее сообщал об уменьшении бюджетных расходов на 150 миллиардов долларов, в частности благодаря сокращению госконтрактов, работников и прекращению десятков правительственных программ. Однако реальные цифры указывают на то, что рост других расходов перевесил эти сокращения.

Как отмечает WSJ, повышение налоговых поступлений и таможенных сборов не способно покрыть увеличение расходов. В результате баланс федерального бюджета остается под давлением, а общий финансовый эффект мер экономии пока не ощутим.

США
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