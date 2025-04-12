Россияне ударили УАБом по дому в Купянске: 4 пострадавших, под завалами люди

В Купянске Харьковской области российский УАБ попал в частный дом, пострадали 4 человека, под завалами могут находиться еще трое.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "Купянск под плотными вражеским обстрелом.

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Около 18:20 оккупанты ударили УАБом по частному дому. В результате обстрела пострадали четыре человека: 25-летняя женщина, 26-летний мужчина, 52-летняя и 73-летняя женщины.

Предварительно, под завалами могут находиться еще три человека".