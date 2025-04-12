Россияне ударили УАБом по дому в Купянске: 4 пострадавших, под завалами люди
Суббота, 12 апреля 2025, 20:05
В Купянске Харьковской области российский УАБ попал в частный дом, пострадали 4 человека, под завалами могут находиться еще трое.
Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram
Прямая речь: "Купянск под плотными вражеским обстрелом.
Реклама:
Около 18:20 оккупанты ударили УАБом по частному дому. В результате обстрела пострадали четыре человека: 25-летняя женщина, 26-летний мужчина, 52-летняя и 73-летняя женщины.
Предварительно, под завалами могут находиться еще три человека".