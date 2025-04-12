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BBC: Самолет F-16 сбила российская ракета

Катерина ТищенкоСуббота, 12 апреля 2025, 21:52
BBC: Самолет F-16 сбила российская ракета
Павел Иванов, фото: Ростислав Лазаренко/Facebook

По данным источников ВВС, истребитель F-16, которым управлял 26-летний Павел Иванов, в субботу вероятно был сбит российской ракетой.

Источник: ВВС Украина со ссылкой на источник во власти

Прямая речь источника: "В целом по самолету россияне выпустили три ракеты. Это была или управляемая зенитная ракета с наземного комплекса С-400, или ракета класса "воздух-воздух" Р-37".

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Детали: Обстоятельства еще расследуются.

Однако, источник исключает "дружественный огонь" в этой ситуации. По его словам, в той зоне, где выполнял задание Иванов, не могло быть работы украинских систем ПВО.

Что предшествовало: В субботу 12 апреля во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб 26-летний пилот Павел Иванов.

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Зеленский отмечал, что заслушал доклады военных по этой боевой ситуации, и все обстоятельства происшествия выясняются.

Позже в субботу Зеленский присвоил погибшему пилоту F-16 Павлу Иванову звание Героя Украины посмертно.

истребителиавиаракетный удар
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