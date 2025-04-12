BBC: Самолет F-16 сбила российская ракета
По данным источников ВВС, истребитель F-16, которым управлял 26-летний Павел Иванов, в субботу вероятно был сбит российской ракетой.
Источник: ВВС Украина со ссылкой на источник во власти
Прямая речь источника: "В целом по самолету россияне выпустили три ракеты. Это была или управляемая зенитная ракета с наземного комплекса С-400, или ракета класса "воздух-воздух" Р-37".
Детали: Обстоятельства еще расследуются.
Однако, источник исключает "дружественный огонь" в этой ситуации. По его словам, в той зоне, где выполнял задание Иванов, не могло быть работы украинских систем ПВО.
Что предшествовало: В субботу 12 апреля во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб 26-летний пилот Павел Иванов.
Зеленский отмечал, что заслушал доклады военных по этой боевой ситуации, и все обстоятельства происшествия выясняются.
Позже в субботу Зеленский присвоил погибшему пилоту F-16 Павлу Иванову звание Героя Украины посмертно.