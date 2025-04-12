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Больше всего боев в субботу произошло на Курщине – Генштаб

Катерина ТищенкоСуббота, 12 апреля 2025, 22:49
Больше всего боев в субботу произошло на Курщине – Генштаб
фото Генштаба ВСУ

С начала суток на фронте произошло 95 боевых столкновений, больше всего из них на Курском направлении – 23, а также на Покровском – 22.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: Российские захватчики нанесли 87 авиационных ударов, сбросив 158 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения более 800 дронов-камикадзе и осуществили около 5000 обстрелов по позициям украинских войск и населенных пунктах. 

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На Харьковском направлении противник нанес авиаудары по районам населенных пунктов Золочев и Слатино.

На Купянском направлении агрессор атаковал в районах Загрызово и Новой Кругляковки, где украинские защитники остановили две вражеские попытки продвинуться вперед. 

На Лиманском направлении российские захватчики 18 раз атаковали позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Надежда, Твердохлебово, Новомихайловка, Катериновка, Новое и в направлениях Ольговки, Грековки, Зеленой Долины, Заречного и Торского.

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На Северском направлении защитники отбили два штурма оккупационных войск в направлении Григорьевки. 

На Краматорском направлении враг штурмовал позиции защитников в районе Часового Яра, в направлении Предтечино и западнее Андреевки. Силы обороны отбили девять атак захватчиков.

Одиннадцать раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении, в районах Дачного, Дилиевки, Щербиновки и Торецка. Одно боестолкновение до сих пор продолжается. 

На Покровском направлении с начала суток противник атаковал в районах населенных пунктов Калиново, Елизаветовка, Успеновка, Лисовка, Котлино, Новосергиевка, Троицкое, Котляровка, Преображенка, Серебряное и Андреевка. Защитники остановили 20 штурмовых действий противника, еще два боестолкновения продолжаются.

В субботу на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 255 оккупантов, из них 120 – безвозвратно. Украинские воины уничтожили один танк, 9 единиц автомобильной техники, три пункта управления БпЛА, три мотоцикла, миномет, а также повредили семь артиллерийских систем российских оккупантов. 

На Новопавловском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборону защитников в районе Константинополя и в направлении Шевченко. Авиаудару подверглась Воскресенка.

На Гуляйпольском направлении авиационным ударам подвергся населенный пункт Гуляйполе.

На Ореховском направлении враг проводил одно наступательное действие в районе Малых Щербаков. Украинские подразделения отбили атаку. 

На Приднепровском направлении враг четыре раза атаковал в сторону позиций защитников, успеха не имел.

На Курском направлении с начала суток произошло 23 боестолкновения, одно из которых продолжается до сих пор, также захватническая армия осуществила 405 обстрелов, в том числе 12 – из реактивных систем залпового огня.

Генштабвойна
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