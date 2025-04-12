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Будущий канцлер Германии: Украина сможет стать членом ЕС только после войны

Катерина ТищенкоСуббота, 12 апреля 2025, 23:36
Будущий канцлер Германии: Украина сможет стать членом ЕС только после войны
Фридрих Мерц, фото picture alliance via Getty Images

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина сможет стать членом ЕС или НАТО только после завершения войны.

Источник: Мерц в интервью изданию Handelsblatt, пишет Радио Свобода

Прямая речь: "Украина – очень большая европейская страна, но это европейская страна, которая находится в состоянии войны".

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Детали: По его словам, страна, которая находится в состоянии войны, не может стать членом НАТО или Европейского Союза.

Он отметил, что обещание присоединиться к Европейскому союзу действительно, как и перспектива присоединения к НАТО.

"Но чтобы оба эти события произошли, война должна сначала закончиться", – заявил Мерц.

ГерманияЕСвойна
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