Будущий канцлер Германии: Украина сможет стать членом ЕС только после войны

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина сможет стать членом ЕС или НАТО только после завершения войны.

Источник: Мерц в интервью изданию Handelsblatt, пишет Радио Свобода

Прямая речь: "Украина – очень большая европейская страна, но это европейская страна, которая находится в состоянии войны".

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Детали: По его словам, страна, которая находится в состоянии войны, не может стать членом НАТО или Европейского Союза.

Он отметил, что обещание присоединиться к Европейскому союзу действительно, как и перспектива присоединения к НАТО.

"Но чтобы оба эти события произошли, война должна сначала закончиться", – заявил Мерц.