Армия РФ экспериментирует с тактиками запусков "Шахедов" по Украине – ISW
Эксперты Института изучения войны (ISW) проанализировали, как российская армия экспериментирует и меняет тактики с запусками ударных беспилотников типа "Шахед" по Украине с целью истощить и подавить украинскую противовоздушную оборону.
Источник: ISW
Дословно из отчета: "В конце марта и в начале апреля 2025 года российские войска вернулись к более типичной схеме нанесения ударов после временного всплеска в размерах российских ударных пакетов большой дальности в середине февраля и в начале марта 2025 года".
Детали: В середине февраля и в начале марта 2025 года российские войска нанесли значительно большие удары, но в течение последних недель они наносили удары, более похожие на тенденции, которые наблюдались в январе и в начале февраля 2025 года, хотя и с использованием меньшего количества ракет.
Российские войска не нанесли ни одного удара по Украине 7 апреля - на следующий день после того, как 6 апреля нанесли свой самый большой удар за последний месяц, - но с тех пор возобновили ежедневные удары.
Российские официальные лица до сих пор отказывались участвовать во временном прекращении огня между США и Украиной, которое, вероятно, предложил президенту России Владимиру Путину во время встречи 13 марта специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.
Предложенное прекращение дальних ударов по объектам энергетической инфраструктуры не потребует от России прекращения всех дальних ударов беспилотников и ракет, но предложенное общее прекращение огня вдоль нынешней линии фронта, а также в воздухе и на море, вероятно, потребует от России прекращения всех ударов по Украине.
Дословно из отчета: "Российские войска, вероятно, затягивают переговоры о всеобщем прекращении огня, чтобы продолжать одерживать победы вдоль линии фронта в Украине и продолжать наносить разрушительные удары на большие расстояния по украинским оборонным промышленным и гражданским объектам, чтобы запугать гражданское население и подорвать способность Украины защитить себя от будущей российской агрессии".
Детали: Сообщается, что в последние недели российские войска откорректировали свою тактику ударов на большие расстояния, вероятно, в рамках попытки нанести значительный ущерб ударными пакетами размеров, подобных тем, которые они использовали ранее в этом году, и для запугивания украинских гражданских.
Украинские источники и немецкое издание BILD в конце марта и в начале апреля 2025 года сообщили, что российские войска перебрасывают беспилотники дальнего радиуса действия на большой высоте в нескольких километрах от крупных украинских городов и других целей, прежде чем нанести синхронные удары несколькими беспилотниками.
Украинские источники также сообщили, что российские войска используют беспилотники "Шахед" в плотном порядке, чтобы уничтожить украинские системы противовоздушной обороны, и что российские войска сосредотачивают группу из 10-15 беспилотников "Шахед" за пределами города, прежде чем нанести удар по городу.
Начальник управления коммуникаций командования ВС ВСУ полковник Юрий Игнат 6 апреля сообщил, что российские войска постоянно модернизируют свои беспилотники "Шахед", баллистические ракеты и тактику нанесения ударов, что затрудняет способность украинских сил их сбивать.
Дословно из отчета: "Армия РФ ранее запускала беспилотники дальнего радиуса действия „Шахед" сериями волн против различных целей каждую ночь, и эти сообщения об использовании беспилотников в более плотных формациях свидетельствуют о том, что российские войска считают, что эта новая тактика будет эффективнее подавлять украинскую противовоздушную оборону".
Ключевые выводы ISW за 12 апреля:
- Специальный представитель США в Украине генерал Кит Келлог 11 апреля выразил поддержку развертыванию союзнических "сил успокоения" в тыловых районах западной Украины после потенциального будущего прекращения огня между Украиной и Россией.
- Российские государственные и прокремлевские СМИ 12 апреля усилили общее неприятие российским чиновником любых миротворческих сил в Украине.
- Российские войска возобновили более типичную схему ударов в конце марта и в начале апреля 2025 года после временного увеличения размера ударных пакетов дальнего действия в середине февраля и начале марта 2025 года.
- Сообщается, что военные чиновники Китайской Народной Республики (КНР) посетили линию фронта в Украине, чтобы получить информацию о предстоящей войне на фоне отчетов о том, что по меньшей мере 155 граждан Китая воюют в Украине.
- Европейские партнеры Украины анонсировали дополнительные пакеты военной помощи в рамках заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат Рамштайн) 11 апреля.
- Украинские силы продвинулись вблизи Курахово, а российские силы продвинулись в Сумской области и вблизи Торецка и Покровска.