Армия РФ экспериментирует с тактиками запусков "Шахедов" по Украине – ISW

Эксперты Института изучения войны (ISW) проанализировали, как российская армия экспериментирует и меняет тактики с запусками ударных беспилотников типа "Шахед" по Украине с целью истощить и подавить украинскую противовоздушную оборону.

Источник: ISW

Дословно из отчета: "В конце марта и в начале апреля 2025 года российские войска вернулись к более типичной схеме нанесения ударов после временного всплеска в размерах российских ударных пакетов большой дальности в середине февраля и в начале марта 2025 года".

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Детали: В середине февраля и в начале марта 2025 года российские войска нанесли значительно большие удары, но в течение последних недель они наносили удары, более похожие на тенденции, которые наблюдались в январе и в начале февраля 2025 года, хотя и с использованием меньшего количества ракет.

Российские войска не нанесли ни одного удара по Украине 7 апреля - на следующий день после того, как 6 апреля нанесли свой самый большой удар за последний месяц, - но с тех пор возобновили ежедневные удары.

Российские официальные лица до сих пор отказывались участвовать во временном прекращении огня между США и Украиной, которое, вероятно, предложил президенту России Владимиру Путину во время встречи 13 марта специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

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Предложенное прекращение дальних ударов по объектам энергетической инфраструктуры не потребует от России прекращения всех дальних ударов беспилотников и ракет, но предложенное общее прекращение огня вдоль нынешней линии фронта, а также в воздухе и на море, вероятно, потребует от России прекращения всех ударов по Украине.

Дословно из отчета: "Российские войска, вероятно, затягивают переговоры о всеобщем прекращении огня, чтобы продолжать одерживать победы вдоль линии фронта в Украине и продолжать наносить разрушительные удары на большие расстояния по украинским оборонным промышленным и гражданским объектам, чтобы запугать гражданское население и подорвать способность Украины защитить себя от будущей российской агрессии".

инфографика ISW

Детали: Сообщается, что в последние недели российские войска откорректировали свою тактику ударов на большие расстояния, вероятно, в рамках попытки нанести значительный ущерб ударными пакетами размеров, подобных тем, которые они использовали ранее в этом году, и для запугивания украинских гражданских.

Украинские источники и немецкое издание BILD в конце марта и в начале апреля 2025 года сообщили, что российские войска перебрасывают беспилотники дальнего радиуса действия на большой высоте в нескольких километрах от крупных украинских городов и других целей, прежде чем нанести синхронные удары несколькими беспилотниками.

Украинские источники также сообщили, что российские войска используют беспилотники "Шахед" в плотном порядке, чтобы уничтожить украинские системы противовоздушной обороны, и что российские войска сосредотачивают группу из 10-15 беспилотников "Шахед" за пределами города, прежде чем нанести удар по городу.

Начальник управления коммуникаций командования ВС ВСУ полковник Юрий Игнат 6 апреля сообщил, что российские войска постоянно модернизируют свои беспилотники "Шахед", баллистические ракеты и тактику нанесения ударов, что затрудняет способность украинских сил их сбивать.

Дословно из отчета: "Армия РФ ранее запускала беспилотники дальнего радиуса действия „Шахед" сериями волн против различных целей каждую ночь, и эти сообщения об использовании беспилотников в более плотных формациях свидетельствуют о том, что российские войска считают, что эта новая тактика будет эффективнее подавлять украинскую противовоздушную оборону".

Ключевые выводы ISW за 12 апреля: