В Оренбурге РФ – взрыв и пожар на ТЭЦ
Воскресенье, 13 апреля 2025, 05:20
В российском Оренбурге на ТЭЦ произошел взрыв и пожар.
Источник: ASTRA, другие русские паблики
Детали: Как отмечают российские Тelegram-каналы, по словам местных жителей, горит Сакмарская ТЭЦ.
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В части домов нет электричества.
У російському Оренбурзі на ТЕЦ сталися вибух та пожежа.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 13, 2025
Відео: ASTRA pic.twitter.com/Fhf1PbJsX0
Местному изданию "Оренбург Медиа" в ЕДДС сообщили, что "произошло замыкание на трансформаторной подстанции".