В Оренбурге РФ – взрыв и пожар на ТЭЦ

В российском Оренбурге на ТЭЦ произошел взрыв и пожар.

Источник: ASTRA, другие русские паблики

Детали: Как отмечают российские Тelegram-каналы, по словам местных жителей, горит Сакмарская ТЭЦ.

Реклама:

В части домов нет электричества.

фото: ASTRA

У російському Оренбурзі на ТЕЦ сталися вибух та пожежа.

Відео: ASTRA pic.twitter.com/Fhf1PbJsX0 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 13, 2025

Местному изданию "Оренбург Медиа" в ЕДДС сообщили, что "произошло замыкание на трансформаторной подстанции".