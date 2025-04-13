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В Оренбурге РФ – взрыв и пожар на ТЭЦ

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 13 апреля 2025, 05:20
В Оренбурге РФ – взрыв и пожар на ТЭЦ
фото: ASTRA

В российском Оренбурге на ТЭЦ произошел взрыв и пожар.

Источник: ASTRA, другие русские паблики

Детали: Как отмечают российские Тelegram-каналы, по словам местных жителей, горит Сакмарская ТЭЦ.

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В части домов нет электричества.

 
 
фото: ASTRA

Местному изданию "Оренбург Медиа" в ЕДДС сообщили, что "произошло замыкание на трансформаторной подстанции".

Росcияпожарвзрыв
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