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В войне против Украины РФ потеряла еще 1220 военных

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 13 апреля 2025, 07:58
В войне против Украины РФ потеряла еще 1220 военных
иллюстративное фото с Facebook Генштаба ВСУ

За минувшие сутки Силы обороны обезвредили еще 1220 оккупантов, 12 российских танков и 71 вражескую артсистему.

Источник: Данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.04. 25 ориентировочно составили:

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  • личного состава ‒ около 932670 (+1220) человек,
  • танков ‒ 10603 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 22088 (+33) ед,
  • артиллерийских систем ‒ 26163 (+71) ед,
  • средств ПВО ‒ 1128 (+1) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 32425 (+147) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 43950 (+143) ед,
  • специальной техники ‒ 3799 (+1) ед.

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