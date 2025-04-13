В войне против Украины РФ потеряла еще 1220 военных
Воскресенье, 13 апреля 2025, 07:58
За минувшие сутки Силы обороны обезвредили еще 1220 оккупантов, 12 российских танков и 71 вражескую артсистему.
Источник: Данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.04. 25 ориентировочно составили:
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- личного состава ‒ около 932670 (+1220) человек,
- танков ‒ 10603 (+12) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22088 (+33) ед,
- артиллерийских систем ‒ 26163 (+71) ед,
- средств ПВО ‒ 1128 (+1) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 32425 (+147) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 43950 (+143) ед,
- специальной техники ‒ 3799 (+1) ед.