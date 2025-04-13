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ПВО сбила 43 из 55 вражеских дронов

Роман ПетренкоВоскресенье, 13 апреля 2025, 08:48
ПВО сбила 43 из 55 вражеских дронов
фото: ВС

В ночь на 13 апреля противник атаковал Украину 55 ударными БпЛА, Воздушные силы отчитываются о 43 сбитых и 12 "локально потерянных".

Источник: Воздушные силы

Детали: Беспилотники запущены из российских Орла, Курска и Приморско-Ахтарска.

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Подтверждено сбитие ударных БпЛА типа Shahed на севере, юге и в центре страны.

Пострадали ли какие-то регионы - не уточняется.

Обновлено: Воздушные силы впоследствии изменили количество запущенных РФ беспилотников с 43 до 55.

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ПВОВоздушные силы ВСУ
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