ПВО сбила 43 из 55 вражеских дронов
Воскресенье, 13 апреля 2025, 08:48
В ночь на 13 апреля противник атаковал Украину 55 ударными БпЛА, Воздушные силы отчитываются о 43 сбитых и 12 "локально потерянных".
Источник: Воздушные силы
Детали: Беспилотники запущены из российских Орла, Курска и Приморско-Ахтарска.
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Подтверждено сбитие ударных БпЛА типа Shahed на севере, юге и в центре страны.
Пострадали ли какие-то регионы - не уточняется.
Обновлено: Воздушные силы впоследствии изменили количество запущенных РФ беспилотников с 43 до 55.
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