ПВО сбила 43 из 55 вражеских дронов

В ночь на 13 апреля противник атаковал Украину 55 ударными БпЛА, Воздушные силы отчитываются о 43 сбитых и 12 "локально потерянных".

Источник: Воздушные силы

Детали: Беспилотники запущены из российских Орла, Курска и Приморско-Ахтарска.

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Подтверждено сбитие ударных БпЛА типа Shahed на севере, юге и в центре страны.

Пострадали ли какие-то регионы - не уточняется.

Обновлено: Воздушные силы впоследствии изменили количество запущенных РФ беспилотников с 43 до 55.