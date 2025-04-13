Умерла гендиректор Музея Киева

Музей истории Киева сообщил, что отошла в мир иной их генеральный директор Диана Попова.

Источник: Музей Киева, страница Поповой

Детали: Отмечается, что Попова возглавила Музей после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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Она была долгое время больна и в 2022 году начала химиотерапию. В марте 2025 года написала, что "переживает самые тяжелые недели своей жизни".

Дословно: "Она достойно принимала вызовы этих тяжелых времен, вкладывала в Музей всю свою неудержимую энергию, привлекала поддержку партнеров, вдохновляла и сплачивала команду, стремилась, чтобы музейные проекты были яркими и памятными!".

Справочно: Ранее Попова была руководителем Департамента культуры КГГА, а до этого работала в бизнесе. Ей было 48 лет.