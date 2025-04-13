Российский посол не отрицает, что РФ следит за британскими субмаринами

Посол России в Великобритании Андрей Келин не стал отрицать, что россияне отслеживают британские атомные подводные лодки в морях вокруг Соединенного Королевства.

Источник: BBC One, "Европейская правда"

Детали: Келин заявил, что хотя он и не отрицает, что Россия пытается отслеживать британские подводные лодки, он отвергает идею, что такая деятельность представляет угрозу для Британии. Отвечая на вопрос в эфире программы BBC One, отрицает ли он утверждения об отслеживании, Келин сказал: "Нет".

Реклама:

"Я не собираюсь это отрицать, но мне интересно, действительно ли мы заинтересованы в том, чтобы следить за всеми британскими подводными лодками с очень старыми, устаревшими ядерными боеголовками... все эти угрозы чрезвычайно преувеличены", – сказал он.

Затем российский посол добавил, что он отрицает существование угроз для Соединенного Королевства. "Эта угроза была выдумана, абсолютно, нет никакой угрозы со стороны России для Соединенного Королевства", – заявил российский посол.

В начале апреля газета Sunday Times опубликовала расследование, в котором подробно описывалось обнаружение предполагаемых российских датчиков в морях вокруг Британии.

РЕКЛАМА:

В своем расследовании газета заявила, что эти устройства, вероятно, были установлены с целью сбора разведывательной информации о четырех британских подводных лодках типа "Авангард", которые несут ядерные ракеты.

Британские военные обнаружили устройства и признали их потенциальной угрозой национальной безопасности, сообщила газета. Устройства были охарактеризованы как часть гибридной войны, которую ведет лидер России Владимир Путин.

Напомним, в конце марта премьер Британии совершил первый за более чем 10 лет визит на атомную субмарину.

Читайте также Скандинавия под угрозой: как Россия может атаковать страны Северной Европы