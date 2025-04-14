Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп обвинил в войне Зеленского, Байдена и Путина

Олег Павлюк, Евгений КизиловПонедельник, 14 апреля 2025, 19:48
Трамп обвинил в войне Зеленского, Байдена и Путина
фото: Getty Images

Американский президент Дональд Трамп возложил ответственность за начало полномасштабного вторжения России в Украину не только на хозяина Кремля Владимира Путина, но также на своего предшественника Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: Трамп во время встречи с президентом Эль-Сальвадора Наибом Букеле в Белом доме 14 апреля, сообщает "Европейская правда"

Детали: Трамп снова заявил, что при его президентстве "Путин даже не вспоминал" о войне против Украины, а его предшественник Джо Байден мог остановить войну, "снизив цены на нефть", но не сделал этого.

Реклама:

"И что теперь делать? У нас есть страна, которая потеряла 25% своей территории и лучшие места, где убиты миллионы людей... Это была война Байдена, и я пытаюсь ее остановить. И я думаю, что мы сделаем хорошую работу. Я надеюсь, что мы это сделаем", – добавил он.

Президент США далее заявил, что войны в Украине нельзя было допустить, "и Байден мог ее остановить, и Зеленский мог ее остановить, и Путин не должен был ее начинать".

"Виноваты все", – констатировал Трамп.

РЕКЛАМА:

Несколько позже он повторил эту мысль, сказав, что "миллионы людей погибли из-за трех людей".

"Скажем, Путин номер один. Байден, который не имел никакого представления о том, что он делает, номер два. И Зеленский. И все, что я могу сделать, это попытаться остановить это. Я хочу остановить убийства. И я думаю, что в этом плане мы хорошо справляемся. Думаю, очень скоро у вас будут очень хорошие предложения", – подытожил Трамп.

За несколько часов до этого президент США заявил, что его предшественник Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский "позволили начаться" полномасштабной войне России против Украины.

Эти слова Трампа появились на следующий день после того, как Россия ударила двумя баллистическими ракетами по центру Сум, убив по меньшей мере 35 гражданских.

ТрампПутинЗеленскийБайден
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский заочно ответил Трампу, напомнив о "Крымской декларации" Помпео
CNN: В Европе считают, что США хочет объявить "мирное соглашение" до 100 дней президентства Трампа
Сибига и Ермак раскрыли детали встречи с Келлогом в Лондоне
Рубио: США стали лучше понимать позицию РФ в войне против Украины
ЕС о вступлении Украины: Скрининг половины кластеров уже завершен
Креминь ответил Уиткоффу: Украинский язык восстанавливается несмотря на "лингвоцид" в оккупации
Все новости...
Количество жертв российского удара по Сумам возросло до 35
Пленные граждане КНР рассказали об отношении россиян и попросились в Китай
Трамп ответил упреком на предложение Зеленского купить "Патриоты"
Зеленский: Уже 34 дня сохраняется откровенный российский отказ от прекращения огня
Последние новости
23:19
Генштаб: Силы обороны продолжают сдерживать противника на Курском направлении
22:59
В РФ крупнейший производитель сельхозтехники массово уволил работников
22:37
Зеленский заочно ответил Трампу, напомнив о "Крымской декларации" Помпео
22:29
Белый дом о заявлении Трампа в сторону Зеленского: Президенту США "лопается терпение"
22:25
Зеленский посетит ЮАР в четверг – СМИ
21:52
CNN: В Европе считают, что США хочет объявить "мирное соглашение" до 100 дней президентства Трампа
21:43
Фаворит президентской гонки в Польше несколько потерял поддержку
21:22
Три человека пострадали на Харьковщине из-за российских ударов БпЛА
20:58
Сибига и Ермак раскрыли детали встречи с Келлогом в Лондоне
20:50
Boeing рассматривает продажу самолетов для Китая другим покупателям
Все новости...
Реклама:
Реклама: