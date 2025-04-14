Трамп обвинил в войне Зеленского, Байдена и Путина

Американский президент Дональд Трамп возложил ответственность за начало полномасштабного вторжения России в Украину не только на хозяина Кремля Владимира Путина, но также на своего предшественника Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: Трамп во время встречи с президентом Эль-Сальвадора Наибом Букеле в Белом доме 14 апреля, сообщает "Европейская правда"

Детали: Трамп снова заявил, что при его президентстве "Путин даже не вспоминал" о войне против Украины, а его предшественник Джо Байден мог остановить войну, "снизив цены на нефть", но не сделал этого.

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"И что теперь делать? У нас есть страна, которая потеряла 25% своей территории и лучшие места, где убиты миллионы людей... Это была война Байдена, и я пытаюсь ее остановить. И я думаю, что мы сделаем хорошую работу. Я надеюсь, что мы это сделаем", – добавил он.

Президент США далее заявил, что войны в Украине нельзя было допустить, "и Байден мог ее остановить, и Зеленский мог ее остановить, и Путин не должен был ее начинать".

"Виноваты все", – констатировал Трамп.

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Несколько позже он повторил эту мысль, сказав, что "миллионы людей погибли из-за трех людей".

"Скажем, Путин номер один. Байден, который не имел никакого представления о том, что он делает, номер два. И Зеленский. И все, что я могу сделать, это попытаться остановить это. Я хочу остановить убийства. И я думаю, что в этом плане мы хорошо справляемся. Думаю, очень скоро у вас будут очень хорошие предложения", – подытожил Трамп.

За несколько часов до этого президент США заявил, что его предшественник Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский "позволили начаться" полномасштабной войне России против Украины.

Эти слова Трампа появились на следующий день после того, как Россия ударила двумя баллистическими ракетами по центру Сум, убив по меньшей мере 35 гражданских.