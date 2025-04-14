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Трамп ответил упреком на предложение Зеленского купить "Патриоты"

Олег Павлюк, Евгений КизиловПонедельник, 14 апреля 2025, 20:24
Трамп ответил упреком на предложение Зеленского купить Патриоты
фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп, комментируя предложение Владимира Зеленского приобрести американские зенитно-ракетные комплексы Patriot для защиты украинского неба, заявил, что "нельзя начинать войну против кого-то, кто в 20 раз превосходит тебя, а потом надеяться, что люди дадут тебе ракеты".

Источник: Трамп во время встречи с президентом Эль-Сальвадора Наибом Букеле в Белом доме 14 апреля, сообщает "Европейская правда"

Детали: У Трампа спросили, говорил ли он уже с Зеленским о его предложении приобрести Patriot, на что тот ответил, что президент Украины "всегда хочет приобрести ракеты".

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"Слушайте, когда вы начинаете войну, вы должны знать, что вы можете выиграть войну, не так ли? Нельзя начинать войну против кого-то, кто в 20 раз превосходит тебя, а потом надеяться, что люди дадут тебе ракеты", – добавил Трамп.

Американский президент, однако, после этого похвастался, что именно он передал Украине противотанковые комплексы Javelin, благодаря которым украинцы "выиграли свою первую большую битву с танками, которые застряли в грязи".

"У них (украинцев. – Ред.) есть выражение: Обама в свое время дал им простыни, а Трамп дал им Javelin", – рассказал он.

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Ранее Зеленский заявил о готовности купить у США десять систем ПВО Patriot за $15 млрд, отметив, что европейские партнеры готовы помочь в финансировании.

Напомним также, что в марте Дональд Трамп пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому сотрудничать с ним в поиске систем противовоздушной обороны Patriot для Украины.

ТрампЗеленскийPatriot
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