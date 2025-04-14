Россия снова ударила баллистикой по Сумах
Понедельник, 14 апреля 2025, 21:50
Российская армия нанесла новый ракетный удар баллистикой по городу Сумы.
Источник: Воздушные силы ВСУ и Сумская областная военная администрация в соцсетях
Дословно ПС: "Приход баллистического вооружения врага в пределах города Сумы".
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Детали: По информации ОВА, в 21:02 российские военные нанесли ракетный удар "по окрестностям Сумской городской общины".
Предварительно, люди не пострадали, последствия атаки уточняются.
Другие подробности удара пока неизвестны.
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Что предшествовало: В результате российского ракетного удара утром 13 апреля по центру Сум погибли 35 людей.