Россия снова ударила баллистикой по Сумах

Российская армия нанесла новый ракетный удар баллистикой по городу Сумы.

Источник: Воздушные силы ВСУ и Сумская областная военная администрация в соцсетях

Дословно ПС: "Приход баллистического вооружения врага в пределах города Сумы".

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Детали: По информации ОВА, в 21:02 российские военные нанесли ракетный удар "по окрестностям Сумской городской общины".

Предварительно, люди не пострадали, последствия атаки уточняются.

Другие подробности удара пока неизвестны.

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Что предшествовало: В результате российского ракетного удара утром 13 апреля по центру Сум погибли 35 людей.