Welt: Мерц совершит первый зарубежный визит на посту канцлера в Украину

Лидер немецких консерваторов Фридрих Мерц, который в начале мая должен быть утвержден канцлером Германии, может осуществить первый зарубежный визит в должности в Украину.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание Welt

Детали: По информации СМИ из источников в Берлине и Брюсселе, возможный визит Мерца в Украину в начале мая находится в стадии подготовки.

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Визит должен быть приурочен к саммиту "коалиции решительных" 9 мая, который состоится в Киеве, уточняет Welt. Там также ожидают приезда президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Польши Дональда Туска.

В таком случае для Мерца это будет первый зарубежный визит на посту канцлера Германии, отмечает Welt. Однако его представитель отказался комментировать сообщения СМИ.

Отметим, что Мерц уже посещал Украину в декабре 2024 года – тогда он был в статусе лидера немецкой оппозиции – и встречался с президентом Владимиром Зеленским.

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Ранее будущий канцлер Германии заявил о готовности передать Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus при условии согласования с европейскими партнерами.