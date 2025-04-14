С начала 2025 года Силы обороны уничтожили более 11 тысяч единиц российской автотехники – Сырский
Понедельник, 14 апреля 2025, 23:52
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала года Силы обороны Украины уничтожили 11 583 единицы авто и спецтехники врага.
Источник: Сырский в Telegram
Прямая речь: "С начала этого года враг потерял 11 583 единицы автомобильной и специальной техники. В общем, с начала 2024 года было поражено более 35 тысяч единиц автотехники противника".
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Детали: "Благодаря слаженным действиям украинских защитников и наращиванию ударов дронами, сотни тысяч тонн боеприпасов, оборудования и горючего так и не добрались непосредственно до передовых подразделений российских оккупантов", – добавил главком.