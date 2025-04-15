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СМИ: Советники подталкивают Трампа быть жестче в отношении Кремля, но он слушает Уиткоффа

Уляна Кричковская, Валентина РоманенкоВторник, 15 апреля 2025, 10:31
СМИ: Советники подталкивают Трампа быть жестче в отношении Кремля, но он слушает Уиткоффа
Трамп и Уиткофф (крайний слева). фото Getty Images

Несколько советников президента США Дональда Трампа призывают его с осторожностью относиться к заявлениям Кремля о стремлении мира с Украиной, отмечая, что его глава Владимир Путин до сих пор не продемонстрировал искреннего желания прекратить боевые действия.

Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на информированных собеседников, "Европейская правда"

Детали: По словам источников газеты, в эту группу входят государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель США в Украине Кит Келлог.

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Они советуют быть осторожнее в переговорах с Путиным и занять более жесткую позицию относительно требований Москвы о территориальных уступках от Киева.

Однако Трамп пока больше склоняется к мнению другого спецпредставителя США - Стива Уиткоффа, который считает, что Путин "стремится к миру", после двух встреч с ним в Москве, по словам официальных лиц.

Как пишет газета, даже те советники Трампа, которые выступают за более жесткие действия против Москвы, поддерживают его намерение остановить войну. Однако ракетный удар России по Сумах 13 апреля, который унес жизни 35 человек и ранил еще сотню, лишь усилил разногласия в команде Трампа.

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Собеседники утверждают, что во время обсуждения в Белом доме относительно того, стоит ли США усилить санкции против России, чтобы принудить ее к переговорам, Рубио и Келлог советовали Трампу быть осмотрительным в отношении дипломатических намерений Путина.

В контексте Уиткоффа стоит заметить, что в течение последних недель он выступал с резонансными заявлениями относительно оккупированных территорий Украины и того, что они - "главный вопрос" в контексте решения российско-украинской войны.

В частности, в своем резонансном интервью Такеру Карлсону Уиткофф заявил, что "самой большой проблемой в этом конфликте являются так называемые четыре региона". По его мнению, речь идет о: "Донбассе, Крыме, Луганске и еще двух других".

После таких заявлений агентство Reuters писало, что отдельные действия и заявления посланника президента США, касающиеся урегулирования российского полномасштабного вторжения в Украину, вызвали критику в Белом доме и среди республиканцев.

11 апреля Уиткофф имел встречу с правителем РФ Путиным в Санкт-Петербурге, где обсуждался потенциальный путь к урегулированию в Украине. По данным пропагандистских СМИ РФ, разговор длился 4,5 часа.

Комментируя этот свой визит Уиткофф заявил, что обсудил с Путиным шаги, которые "могут положить конец войне в Украине". Также по его словам, ключ к общему соглашению вращается вокруг "пяти территорий".

"Это мирное соглашение касается этих так называемых пяти территорий, но это гораздо больше", - сказал он.

ТрампРосcиявойна
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