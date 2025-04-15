Совет города в Чехии час обсуждал, убирать ли с ратуши флаг Украины
Совет города Йиглава на юго-востоке Чехии после обсуждения во вторник решил не убирать из ратуши флаг Украины, который там установили в знак поддержки.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ČTK
Детали: Предложение убрать флаг Украины подал представитель ультраправой партии SPD Рихард Шляйс. По его словам, флаг висит на ратуше уже более двух лет, и "за это время многое изменилось".
Депутат сказал, что общество "разделилось на два непримиримых лагеря", а снятие флага Украины позволит этим лагерям "стать ближе друг к другу".
Позицию Шляйса поддержала Хана Шима, которая представляет партию премьер-министра Чехии Петра Фиалы ODS, но выдвинула отдельное предложение о снятии флага.
По ее словам, украинский флаг "раздражает" общину, а флагов других стран, где происходят конфликты, на ратуше в Йиглаве нет.
Подавляющее большинство городских депутатов вместо этого высказалось за сохранение украинского флага. Некоторые напомнил, что украинский город Ужгород является городом-партнером Йиглавы.
После часового обсуждения городской совет отклонил оба предложения: одно – 24 голосами, а другое – 25 голосами. За снятие украинского флага в обоих случаях проголосовали пять депутатов.
В прошлом году в Йиглаве предложили ввести должности украинских помощников полиции, которые будут помогать правоохранителям в профилактике преступности.