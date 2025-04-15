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С начала суток на фронте произошло 87 боевых столкновений – Генштаб

Татьяна ОлейникВторник, 15 апреля 2025, 23:09
С начала суток на фронте произошло 87 боевых столкновений – Генштаб
Фото - Генштаб ВСУ

С начала суток 15 апреля на фронте состоялось 87 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00

Дословно: "Сегодня российские захватчики нанесли по позициям наших войск и населенным пунктам 76 авиационных ударов, сбросив при этом 119 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 1234 дронов-камикадзе и осуществили почти пять тысяч обстрелов".

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Детали: На Купянском направлении агрессор пытался идти вперед в направлении Новой Кругляковки и Загрызово, где украинские защитники остановили три атаки врага.

На Лиманском направлении российские захватчики 14 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Новомихайловки, Твердохлебово, Надежды и в направлении Нового, Зеленой Долины и Григорьевки.

На Северском направлении наши защитники отбили три атаки оккупационных войск вблизи Верхнекаменского и Белогоровки, еще два боестолкновения до сих пор продолжаются.

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На Краматорском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Часов Яр, Предтечино и Ступочки.

Шестнадцать раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении в районах населенных пунктов Дачное, Дилиевка, Торецк и Курдюмовка.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник пытался продвигаться вперед в районах населенных пунктов Сухая Балка, Зеленое Поле, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Троицкое, Водяное Второе, Богдановка, Андреевка и в направлении Старой Николаевки. Наши защитники остановили 16 штурмовых действий противника, еще шесть боестолкновений продолжаются.

На Новопавловском направлении враг 11 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Константинополь, Привольное, Разлив, Свободное Поле и в направлении Отрадного.

На Гуляйпольском направлении противник нанес авиационные удары неуправляемыми авиаракетами по Гуляйполю и Малиновке.

На Ореховском направлении наши защитники отбили один вражеский штурм в районе Каменского. Враг нанес авиаудар по Новоданиловке.

На Приднепровском направлении наши защитники остановили одну попытку противника приблизиться к нашим позициям.

На Курском направлении с начала суток произошло 11 боев, один из которых продолжается до сих пор. Кроме того, враг нанес 32 авиационных удара, сбросив 56 управляемых бомб, и совершил 358 артиллерийских обстрелов.

Генштаббоевые действиявойна
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