У Трампа смягчили позицию по компенсации помощи Украине – СМИ

ААгентство Bloomberg со ссылкой на информацию от собеседников написало, что США в ходе переговоров об экономическом соглашении между двумя странами смягчили требования по возврату помощи от Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на публикацию Bloomberg

Детали: В публикации отмечается, после раунда переговоров в Вашингтоне на прошлой неделе администрация американского президента Дональда Трампа снизила свою оценку размера помощи, которую США предоставили Киеву с начала полномасштабного вторжения России, с 300 млрд долларов до примерно 100 млрд долларов. Это приблизилось к украинской оценке - более 90 млрд долларов.

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Правительство Украины отказалось комментировать ситуацию до подписания соглашения. Белый дом и Министерство финансов США не ответили на запросы о комментариях.

В то же время представитель американского Минфина заявил, что переговоры на техническом уровне были очень продуктивными. Он добавил, что стороны надеются на скорое завершение переговоров.

Один из собеседников сообщил, что переговоры технических команд в пятницу и субботу были конструктивными. Однако, по его словам, США до сих пор рассматривают соглашение как возможность вернуть расходы на Украину через доходы от фонда, размер которого в новейшем проекте до сих пор не указан.

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Собеседники утверждают, что администрация Трампа неохотно берет на себя обязательства относительно будущих инвестиций в фонд и откладывает этот вопрос на дальнейшее обсуждение. При этом Вашингтон настаивает, чтобы расходы США на войну в Украине считались вкладом в фонд.

Они отметили, что украинским переговорщикам трудно отговорить американских коллег от такого подхода, лежащего в основе некоторых из самых жестких требований США.

Один из собеседников отметил, что юристы продолжат работать дистанционно на этой неделе, чтобы как можно быстрее завершить проект.

Одной из задач для Киева на следующую онлайн-встречу на этой неделе является предоставление деталей по конкретным проектам, которые можно будет реализовать в рамках соглашения, добавил он.

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