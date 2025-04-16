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Датских солдат отправят на обучение в Украину

Иванна Костина, Степан ГафткоСреда, 16 апреля 2025, 13:06
Датских солдат отправят на обучение в Украину
Фото: Getty Images

Вооруженные силы Дании планируют отправить своих военных на обучение в Украину, чтобы перенять опыт ВСУ, в частности в противодействии дронам, полученный за три года войны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью TV 2 командующего сухопутными войсками Дании генерал-майора Петера Бойсена

Прямая речь: "Мы отправляем туда несколько команд и увидим, какой опыт имеют украинцы – из первых рук".

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Детали: Бойсен сообщил, что Дания готовится отправить в Украину несколько групп своих военнослужащих, которые будут представлять различные полки армии. Эти команды будут невооруженными и будут иметь целью не боевое участие, а обучение и обмен опытом.

Командующий Сухопутными войсками Дании, который лично наблюдал за тренировками разведывательного полка с использованием новейших ударных беспилотников, заявил, что не припоминает подобной динамики изменений за более чем четыре десятилетия своей службы. В частности, речь идет о быстром внедрении дронов, подобных тем, что массово применяются на фронте в Украине.

Интенсивное обновление подходов к ведению боя стало возможным благодаря двум недавним поездкам самого командующего в Украину. После этих визитов в Вооруженных силах Дании началась адаптация новых систем вооружения и тактик.

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Как заявил Бойсен, чтобы ускорить эти изменения, руководство армии планирует направить больше военных в украинские учебные центры. Точное количество учебных курсов пока не определено, но уже известно, что они будут длиться от одной до двух недель.

По словам командующего, участие в программах будут принимать как инструкторы, так и обычные солдаты. Начало обучения может состояться уже этим летом.

"Да, я был там (в Украине – ред.) несколько раз. Но эти солдаты не едут туда, чтобы принимать активное участие в войне. Они едут туда, чтобы получить определенный опыт, и это по приглашению моего коллеги, командующего украинской армии", – говорит Бойсен.

При этом российское посольство в Копенгагене возмущено тем, что Вооруженные силы Дании планируют отправить солдат на тренировочные сборы в Украине.

"Направление датских военнослужащих в Украину, в том числе для изучения боевого опыта, втягивает Данию все глубже и глубже в конфликт в Украине и провоцирует его дальнейшую неконтролируемую эскалацию", – говорится в письменном комментарии посла Владимира Барбина для TV 2.

Бойсен отметил, что датские военные будут дислоцированы на безопасном расстоянии от линии фронта – вероятно, вблизи одного из учебных центров в западном регионе Украины.

"Они должны проходить обучение вдали от линии фронта, например, во Львове на Западной Украине. И если произойдет ракетная атака, украинцы имеют действительно хорошие системы предупреждения и хорошие укрытия. Я сам провел время в одном из них в Киеве", – говорит командующий.

Напомним:

  • В конце марта появилась информация о том, что Дания предоставит 130 млн евро гарантий для своих компаний, которые готовы инвестировать в украинский оборонно-промышленный комплекс.
  • Недавно "коалиция дронов", в которую также входит и Дания, выделила 20 млн евро из общего фонда для того, чтобы закупить разведывательные дроны (ISR) тактического уровня для Сил обороны Украины.

ДанияУкраинаармия
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