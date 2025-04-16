Сербский парламент одобрил новое правительство без пророссийского Вулина

Парламент Сербии 16 апреля утвердил новое правительство, в котором нет одиозного пророссийского политика Александра Вулина, находящегося под санкциями США. Правительство возглавляет известный сербский эндокринолог и политический новичок Джуро Мацут.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на РТС

Детали: За утверждение нового сербского правительства проголосовали 153 из 199 депутатов парламента, против были 46 – представители оппозиции, остальные отсутствовали в зале во время голосования.

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После избрания нового правительства Сербии спикер сербского парламента Ана Брнабич объявила 60-минутный перерыв для подготовки членов правительства к принятию присяги.

В правительстве Мацута, которого избрал новым главой правительства президент Александар Вучич – только 8 из 30 членов являются новыми. В частности, свои должности сохранили министр иностранных дел Марко Джурич и министр обороны Братислав Гашич.

Среди новых лиц трое министров – представители созданного Вучичем общественного "Движения за народ и государство". Кроме того, Министерство образования возглавил гость политолог и гость сербских провластных телеканалов Деян Вук Станкович.

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В то же время обратило внимание СМИ отсутствие в новом правительстве одиозного Александра Вулина – скандального пророссийского политика, который находится под санкциями США и на "нежелательность" которого намекали в Евросоюзе.

Парламент Сербии отправил предыдущее правительство во главе с Милошем Вучевичем в отставку 19 марта на фоне многотысячных антиправительственных протестов.