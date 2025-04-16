Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

Сербский парламент одобрил новое правительство без пророссийского Вулина

Олег Павлюк, Евгений КизиловСреда, 16 апреля 2025, 19:08
Сербский парламент одобрил новое правительство без пророссийского Вулина
фото: unsplash

Парламент Сербии 16 апреля утвердил новое правительство, в котором нет одиозного пророссийского политика Александра Вулина, находящегося под санкциями США. Правительство возглавляет известный сербский эндокринолог и политический новичок Джуро Мацут.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на РТС

Детали: За утверждение нового сербского правительства проголосовали 153 из 199 депутатов парламента, против были 46 – представители оппозиции, остальные отсутствовали в зале во время голосования.

Реклама:

После избрания нового правительства Сербии спикер сербского парламента Ана Брнабич объявила 60-минутный перерыв для подготовки членов правительства к принятию присяги.

В правительстве Мацута, которого избрал новым главой правительства президент Александар Вучич – только 8 из 30 членов являются новыми. В частности, свои должности сохранили министр иностранных дел Марко Джурич и министр обороны Братислав Гашич.

Среди новых лиц трое министров – представители созданного Вучичем общественного "Движения за народ и государство". Кроме того, Министерство образования возглавил гость политолог и гость сербских провластных телеканалов Деян Вук Станкович.

РЕКЛАМА:

В то же время обратило внимание СМИ отсутствие в новом правительстве одиозного Александра Вулина – скандального пророссийского политика, который находится под санкциями США и на "нежелательность" которого намекали в Евросоюзе.

Парламент Сербии отправил предыдущее правительство во главе с Милошем Вучевичем в отставку 19 марта на фоне многотысячных антиправительственных протестов.

СербияКабинет министров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоРоссияне атаковали Киевскую область: повреждены дома и авто, вспыхнул пожар
Рейтинг Трампа в США упал до самого низкого уровня с начала президентства
Через пункт пропуска "Шегини" ограничат движение для легковых авто до 10 мая
Гарвард подал в суд на администрацию Трампа
Трамп прибудет на похороны Папы Франциска в Риме
видеоЗеленский посоветовал России "самый простой путь" прекращения огня
Все новости...
Сербия
Сербию "обеспокоило" признание Суданом независимости Косово
Президент Сербии назначил премьером эндокринолога без политического опыта
Вучич заявил, что не допустит копии Майдана в Сербии
Последние новости
10:17
Ферстаппен обошел Феттеля и стал вторым в истории Формулы-1 по набранным очкам
10:07
Музыка как опиоиды: ученые исследовали, как мозг реагирует на любимые композиции
10:04
Минюст США обвиняет Google в использовании ИИ для укрепления монополии
09:46
Швейцарская гвардия отложила приведение к присяге из-за смерти Папы
09:41
Украинцы более чем на треть уменьшили спрос на грузовики: какие модели популярны
09:32
Неоколониализм. Как Россия "спасает" Африку от Украины и США
09:31
фотоРоссияне ударили УАБом по селу на Харьковщине: горели дома, повреждена почта, двое раненых
09:25
Силы ПВО сбили 38 из 54 БПЛА, еще 16 беспилотников-имитаторов не достигли своих целей
09:14
Поисковая функция ChatGPT стремительно растет в Европе, хотя до масштабов Google еще далеко
09:05
В Румынии зафиксировали два землетрясения
Все новости...
Реклама:
Реклама: