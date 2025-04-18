В ночь на 18 апреля оккупанты перекрывали движение по Крымскому мосту.

Источник: "Крымский мост: оперативная информация" в Telegram

Дословно "Крымский мост": "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто".

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Детали: В сообщении призвали тех, кто находится на мосту, "сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности".

Обновлено: В 4:14 по киевскому времени сообщили о возобновлении движения Крымским мостом.

Напомним: Командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил, что Керченский мост, который соединяет оккупированный Крым с территорией России, остается целью для Сил обороны, но подчеркнул необходимость сохранять "информационную тишину".