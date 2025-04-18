Два человека погибли в результате стрельбы в университете Флориды
В США по меньшей мере два человека погибли, еще пятеро получили огнестрельные ранения в результате стрельбы в университете штата Флорида в городе Таллахасси.
Источник: CNN со ссылкой на официальную информацию и источники
Детали: Издание отмечает, что вооруженный мужчина открыл стрельбу в главном кампусе университета.
По словам источников CNN в правоохранительных органах, подозреваемый находится под стражей.
Также издание добавляет, что 6 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии после стрельбы в университете.
Кроме того, указывают в публикации, полиция сообщила, что ранения получили пять человек, но всего шестеро попали в больницу.
Неизвестно, является ли шестой человек подозреваемым, но официальные лица сказали, что его доставили в больницу.
Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу в университете штата Флорида "позором". При этом он заявил, что вряд ли будет добиваться изменений в законодательстве об оружии в стране.
По его словам, "стреляет не оружие, это делают люди".