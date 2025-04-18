Два человека погибли в результате стрельбы в университете Флориды

В США по меньшей мере два человека погибли, еще пятеро получили огнестрельные ранения в результате стрельбы в университете штата Флорида в городе Таллахасси.

Источник: CNN со ссылкой на официальную информацию и источники

Детали: Издание отмечает, что вооруженный мужчина открыл стрельбу в главном кампусе университета.

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По словам источников CNN в правоохранительных органах, подозреваемый находится под стражей.

Также издание добавляет, что 6 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии после стрельбы в университете.

Кроме того, указывают в публикации, полиция сообщила, что ранения получили пять человек, но всего шестеро попали в больницу.

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Неизвестно, является ли шестой человек подозреваемым, но официальные лица сказали, что его доставили в больницу.

Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу в университете штата Флорида "позором". При этом он заявил, что вряд ли будет добиваться изменений в законодательстве об оружии в стране.

По его словам, "стреляет не оружие, это делают люди".