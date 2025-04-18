США сокращают военный контингент в Сирии – СМИ
США выведут около 600 военных из Сирии, оставив менее 1000 для сотрудничества с курдскими союзниками, чтобы противостоять группировке "Исламское государство" (ИГИЛ).
Источник: The Associated Press со ссылкой на источники
Детали: Издание отмечает, что американские войска играли важную роль не только в операциях против ИГИЛ, но и как буфер для курдских сил против Турции, которая считает их связанными с террористическими группами.
Президент США Дональд Трамп пытался вывести все силы из Сирии во время своего первого срока, но он встретил сопротивление со стороны Пентагона, поскольку это было воспринято как оставление союзников и привело к отставке бывшего министра обороны Джима Мэттиса.
Вывод 600 американских военнослужащих вернет уровень сил к тому, каким он был в течение многих лет, после того, как США и их союзники провели многолетнюю кампанию для победы над ИГИЛ.
США удерживали около 900 военнослужащих в Сирии, чтобы не допустить восстановления позиций боевиков ИГИЛ, а также для того, чтобы предотвратить торговлю оружием через южную Сирию боевиками, которых поддерживает Иран, и не позволить им переправлять его через южную Сирию.
Численность американских войск была увеличена до более 2000 после нападений ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, поскольку поддерживаемые Ираном боевики обстреляли войска США в регионе в ответ на бомбардировку Газы Израилем.
Что предшествовало: Вещатель NBC News со ссылкой на двух неназванных американских чиновников в сфере обороны в феврале сообщил, что Министерство обороны США разрабатывает планы вывода всех американских войск из Сирии.
Напомним: Турецкие и израильские официальные лица 9 апреля начали переговоры, направленные на предотвращение нежелательных инцидентов в Сирии, где военнослужащие обеих стран проводят свои операции.