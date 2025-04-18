США сокращают военный контингент в Сирии – СМИ

США выведут около 600 военных из Сирии, оставив менее 1000 для сотрудничества с курдскими союзниками, чтобы противостоять группировке "Исламское государство" (ИГИЛ).

Источник: The Associated Press со ссылкой на источники

Детали: Издание отмечает, что американские войска играли важную роль не только в операциях против ИГИЛ, но и как буфер для курдских сил против Турции, которая считает их связанными с террористическими группами.

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Президент США Дональд Трамп пытался вывести все силы из Сирии во время своего первого срока, но он встретил сопротивление со стороны Пентагона, поскольку это было воспринято как оставление союзников и привело к отставке бывшего министра обороны Джима Мэттиса.

Вывод 600 американских военнослужащих вернет уровень сил к тому, каким он был в течение многих лет, после того, как США и их союзники провели многолетнюю кампанию для победы над ИГИЛ.

США удерживали около 900 военнослужащих в Сирии, чтобы не допустить восстановления позиций боевиков ИГИЛ, а также для того, чтобы предотвратить торговлю оружием через южную Сирию боевиками, которых поддерживает Иран, и не позволить им переправлять его через южную Сирию.

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Численность американских войск была увеличена до более 2000 после нападений ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, поскольку поддерживаемые Ираном боевики обстреляли войска США в регионе в ответ на бомбардировку Газы Израилем.

Что предшествовало: Вещатель NBC News со ссылкой на двух неназванных американских чиновников в сфере обороны в феврале сообщил, что Министерство обороны США разрабатывает планы вывода всех американских войск из Сирии.

Напомним: Турецкие и израильские официальные лица 9 апреля начали переговоры, направленные на предотвращение нежелательных инцидентов в Сирии, где военнослужащие обеих стран проводят свои операции.