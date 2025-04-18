В Сумах, Харькове, Днепре прогремели взрывы
Пятница, 18 апреля 2025, 05:04
Утром 18 апреля во время воздушной тревоги раздались взрывы в Сумах, Харькове, Днепре.
Источник: общественное вещание "Суспільне. Сумы", мэр Харькова Игорь Терехов, "Суспільне. Днепр"
Детали: В 4:55 "Суспільне" сообщило о первом взрыве. Через две минуты - о еще двух взрывах.
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В 5:09 Терехов сообщил о взрывах в Харькове. Он добавил, что зафиксировано четыре удара ракетами по городу.
Кроме того, "Суспільне" информировало о взрывах в Днепре.