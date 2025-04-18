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США согласились связать соглашение о недрах с Будапештским меморандумом – это козырь для Украины

Сергей Сидоренко, Ирина БалачукПятница, 18 апреля 2025, 14:29
США согласились связать соглашение о недрах с Будапештским меморандумом – это козырь для Украины
Президенты Украины Владимир Зеленский и США Дональд Трамп. Фото иллюстративное с сайта ОП

Соединенные Штаты Америки согласились связать будущее соглашение о недрах с Будапештским меморандумом – это уже прописано, и это хорошо для Украины.

Источник: статья "Европейской правды"

Детали: Автор материала ознакомился с текстом "Меморандум о намерениях между правительством Соединенных Штатов Америки и правительством Украины по завершению официального соглашения об экономическом партнерстве и инвестиционном фонде восстановления", который стороны подписали 17 апреля.

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Этот документ впервые ставит в один ряд американскую помощь Украине и украинскую помощь миру, которую та предоставила 30 лет назад, когда под давлением США подписала так называемый Будапештский меморандум.

"Главное достижение (меморандума – ред.): он впервые связал американскую помощь ВСУ и Будапештский меморандум 1994 года, по которому Украина отдала свой ядерный арсенал.

Это положение станет полезным в дальнейших переговорах, учитывая потребность Киева "отбиться" от требований Трампа о компенсации предоставленной Украине помощи", – говорится в статье.

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Фраза о признании Штатами "вклада, который Украина сделала в укрепление международного мира и безопасности, добровольно отказавшись от третьего по величине арсенала ядерного оружия в мире" идет почти сразу после упоминания о предоставленной США "значительной финансовой и материальной поддержке Украине со времени полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года".

"(Это) означает, что Украина получила дополнительный козырь в переговорах. Хотите компенсацию стоимости американской помощи? Давайте посчитаем "рыночную стоимость", которую имели полторы-две тысячи ядерных боеголовок стратегического оружия и еще большее количество тактических боеголовок, 176 межконтинентальных баллистических ракет и несколько десятков стратегических бомбардировщиков, которые Украина отдала по "Будапешту"", – говорится в статье.

Автор считает, что благодаря этому Киев может заявить США, что обе страны могут или считать стоимость оружия, или могут договориться, что они обе в разное время "помогали мировой безопасности" и не требуют денежной компенсации за это.

"ЕП" сообщала, что администрация американского президента Дональда Трампа вернула в версию соглашения о недрах требование к Украине возместить всю помощь, которую США предоставили после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

СМИ сообщили, что США смягчили требования по возврату помощи от Украины во время переговоров по соглашению о недрах.

Читайте подробнее в материале "ЕвроПравды": Быстрые минералы. О чем договорились Украина и США в новом меморандуме о недрах.

СШАУкраина
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