На выходных в западных регионах грозы, на остальной территории облачно с прояснениями

19 апреля в западных областях Украины ожидаются грозы и значительные дожди, объявлен I уровень опасности – желтый.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Дословно: "19 апреля ночью на Закарпатье и Прикарпатье, днем в западных областях грозы; ночью и утром в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях значительные дожди (I уровень опасности, желтый)".

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Детали: По информации синоптиков, 19 апреля ночью на Закарпатье и Прикарпатье, а днем в западных областях грозы. Ночью и утром в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях значительные дожди.

Также в Укргидрометцентре предупредили, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.

На остальной территории Украины будет сухо, тепло, но облачно, с прояснениями. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°; днем 19-24°, в западных областях и на побережье морей 15-20°.

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В Киеве 19 апреля Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура на Киевщине ночью 7-12°, а днем 19-24°. В Киеве ночью 10-12°, днем 20-22°.