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Трамп грозится прекратить "мирные усилия", если стороны будут все "усложнять"

Олег Павлюк, Евгений КизиловПятница, 18 апреля 2025, 20:18
Трамп грозится прекратить мирные усилия, если стороны будут все усложнять
фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что может прекратить попытки остановить войну между Украиной и РФ, если "одна из сторон очень усложнит" мирный процесс.

Источник: Трамп во время общения с журналистами в Белом доме 18 апреля, передает "Европейская правда"

Детали: Трампа попросили прокомментировать заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что Штаты готовы отказаться от усилий достичь мира в Украине, если "в ближайшие дни" увидят, что прогресса в этом направлении нет.

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По словам американского президента, конкретного числа дней, в течение которых США примут такое решение, нет, "но мы хотим сделать это быстро".

"Если по каким-то причинам одна из двух сторон очень усложнит это (мирный процесс. – Ред.), мы просто скажем: "Вы глупцы, вы ужасные люди". И мы просто умоем руки. Но, надеюсь, нам не придется этого делать", – добавил он.

После этого Трамп сказал, что поддерживает слова Рубио, и США "не собираются терпеть" затягивание мирных усилий. "Но я думаю, что у нас есть все шансы решить эту проблему", – отметил президент.

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Между тем стало известно, что США представили европейским союзникам собственные предложения по заключению "мирного соглашения" между Россией и Украиной, которые, в частности, предусматривают ослабление санкций против РФ в случае длительного прекращения огня.

Трампмирпереговорыроссийско-украинская война
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