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Рубио подтвердил Рютте, что США могут выйти из мирного процесса по Украине

Кристина Бондарева, Евгений КизиловПятница, 18 апреля 2025, 20:44
Рубио подтвердил Рютте, что США могут выйти из мирного процесса по Украине
фото: Getty Images

Госсекретарь США Марко Рубио, говоря по телефону с генсеком НАТО Марком Рютте, заявил, что Соединенные Штаты готовы оставить попытки прекратить войну между Украиной и РФ, если в ближайшее время не появится четкий путь к миру.

Источник: об этом сообщила пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс, рассказывая о разговоре Рубио и Рютте, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам пресс-секретаря, Рубио проинформировал Рютте о мирном предложении, представленном в четверг украинской делегации в Париже и российским официальным лицам по телефону.

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"Госсекретарь выразил надежду президента Трампа и Соединенных Штатов, что это предложение будет принято и приведет к прочному и длительному миру в Украине. Госсекретарь подчеркнул, что, хотя наша страна привержена делу прекращения войны, если в ближайшее время не появится четкий путь к миру, Соединенные Штаты отойдут от посреднических усилий в установлении мира", – заявила Брюс.

Ранее Рубио заявил, что Штаты готовы отказаться от усилий достичь мира в Украине, если "в ближайшие дни" увидят, что прогресса в этом направлении нет.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что может оставить попытки заключения "мирного соглашения" между Украиной и Россией в случае отсутствия прогресса, но не стал называть конкретных условий, при которых это произойдет.

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СШАроссийско-украинская войнамирНАТО
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