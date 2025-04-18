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Трамп считает, что Украина и Россия хотят "положить конец" войне и никто его "не обманывает"

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 18 апреля 2025, 21:14
Трамп считает, что Украина и Россия хотят положить конец войне и никто его не обманывает
Трамп. Фото - Getty Images

Президент США Дональд Трамп считает, что и Украина, и Россия проявляют желание "положить конец" полномасштабному российскому вторжению.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Байдена время общения с журналистами в Белом доме 18 апреля

Детали: По словам Трампа, "вся моя жизнь была одними большими переговорами, и я знаю, когда нас дурачат, а когда нет".

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"И я должен видеть энтузиазм хотеть положить этому (войне. – Ред.) конец (со стороны Украины и России. – Ред.). И я думаю, что вижу этот энтузиазм. Кажется, я вижу его с обеих сторон", – добавил он.

Американский президент отверг предположение, что Россия обманывает его в рамках этих "мирных усилий".

"Нет, никто меня не дурачит. Я пытаюсь помочь. Вы знаете, это была война Байдена... Это не война Трампа. Это война, которой не должно было быть", – отметил Трамп.

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Ранее президент США подтвердил, что может оставить попытки заключения "мирного соглашения" между Украиной и Россией в случае отсутствия прогресса, но не стал называть конкретных условий, при которых это произойдет.

Государственный секретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с генсеком НАТО Марком Рютте сообщил, что Соединенные Штаты готовы отойти от посреднических усилий в установлении мира в Украине, если в ближайшее время не появится четкий путь к миру.

Трампроссийско-украинская война
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