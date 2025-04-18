В Киеве подростки избили военного: двоих задержала полиция

Полиция Киева задержала двух 17-летних парней, которые избили военного в Киеве.

Источник: полиция Киева, местные Telegram-каналы

Детали: По предварительной информации правоохранителей, группа ребят подошла к мужчине в военной форме и спровоцировала конфликт. В дальнейшем молодые люди повалили потерпевшего на землю и начали бить ногами и руками.

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Полицейские задержали двух 17-летних киевлян и принимают меры по установлению остальных нападавших.

У Києві підлітки побили військового: двох затримала поліція pic.twitter.com/W0X6gN1n7U — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 18, 2025

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Дословно полиция: "Сейчас врачи оказывают пострадавшему необходимую медицинскую помощь. На месте работает следственно-оперативная группа, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 296 Уголовного кодекса Украины".