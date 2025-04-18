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В Киеве подростки избили военного: двоих задержала полиция

Татьяна ОлейникПятница, 18 апреля 2025, 22:03
В Киеве подростки избили военного: двоих задержала полиция
скриншот

Полиция Киева задержала двух 17-летних парней, которые избили военного в Киеве.

Источник: полиция Киева, местные Telegram-каналы

Детали: По предварительной информации правоохранителей, группа ребят подошла к мужчине в военной форме и спровоцировала конфликт. В дальнейшем молодые люди повалили потерпевшего на землю и начали бить ногами и руками.

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Полицейские задержали двух 17-летних киевлян и принимают меры по установлению остальных нападавших.

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Дословно полиция: "Сейчас врачи оказывают пострадавшему необходимую медицинскую помощь. На месте работает следственно-оперативная группа, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 296 Уголовного кодекса Украины".

полиция
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