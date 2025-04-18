Генштаб: На фронте произошло 124 столкновения, самое горячее – на Покровском направлении

С начала суток 18 апреля на фронте произошло 124 боевых столкновения, из них 46 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 18 апреля

Дословно: "Российские захватчики нанесли четыре ракетных и 75 авиационных ударов, применив девять ракет и 124 КАБ. Кроме этого, привлекли для поражения 1014 дронов-камикадзе и совершили более 4400 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах".

Реклама:

Детали: На Харьковском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников в районе Волчанска и в сторону Малой Шапковки.

На Купянском направлении враг проводил девять наступательных действий вблизи Загрызово, Петропавловки и в сторону Песчаного и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 12 штурмов позиций вблизи населенных пунктов Грековка, Надежда, Новое, Новомихайловка, Колодязи, Ямполовка, Торское.

РЕКЛАМА:

На Северском направлении враг дважды атаковал в районах Спирного и Верхнекаменского.

С начала суток на Краматорском направлении враг четыре раза атаковал в районе Часового Яра, западнее Андреевки и в сторону Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении сегодня произошло 21 боестолкновение. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Торецка, Дилиевки, Леонидовки, Озаряновки, Дачного, Крымского и Дружбы.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 46 раз атаковал в районах населенных пунктов Тарасовка, Новоторецкое, Елизаветовка, Лисовка, Успеновка, Новоалександровка, Богдановка, Сухая Балка, Старая Николаевка, Зверево, Удачное, Андреевка и в направлениях Александрополя и Миролюбовки.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили семь атак захватчиков в районах Константинополя, Веселого, Свободного Поля и в направлении Отрадного, еще одна атака продолжается.

На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Гуляйполю и Малиновке.

На Ореховском направлении украинские защитники отражали три атаки противника в районе Щербаков, Степного и в направлении Малой Токмачки, один бой еще продолжается.

На Приднепровском направлении страна-террорист нанесла авиаудар по Николаевке.

На Курщине произошло 22 боестолкновения с российскими захватчиками, до сих пор продолжается один бой.