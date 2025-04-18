Генштаб: На фронте произошло 124 столкновения, самое горячее – на Покровском направлении
С начала суток 18 апреля на фронте произошло 124 боевых столкновения, из них 46 – на Покровском направлении.
Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 18 апреля
Дословно: "Российские захватчики нанесли четыре ракетных и 75 авиационных ударов, применив девять ракет и 124 КАБ. Кроме этого, привлекли для поражения 1014 дронов-камикадзе и совершили более 4400 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах".
Детали: На Харьковском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников в районе Волчанска и в сторону Малой Шапковки.
На Купянском направлении враг проводил девять наступательных действий вблизи Загрызово, Петропавловки и в сторону Песчаного и Новой Кругляковки.
На Лиманском направлении Силы обороны отбили 12 штурмов позиций вблизи населенных пунктов Грековка, Надежда, Новое, Новомихайловка, Колодязи, Ямполовка, Торское.
На Северском направлении враг дважды атаковал в районах Спирного и Верхнекаменского.
С начала суток на Краматорском направлении враг четыре раза атаковал в районе Часового Яра, западнее Андреевки и в сторону Ступочек и Белой Горы.
На Торецком направлении сегодня произошло 21 боестолкновение. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Торецка, Дилиевки, Леонидовки, Озаряновки, Дачного, Крымского и Дружбы.
На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 46 раз атаковал в районах населенных пунктов Тарасовка, Новоторецкое, Елизаветовка, Лисовка, Успеновка, Новоалександровка, Богдановка, Сухая Балка, Старая Николаевка, Зверево, Удачное, Андреевка и в направлениях Александрополя и Миролюбовки.
На Новопавловском направлении украинские защитники отбили семь атак захватчиков в районах Константинополя, Веселого, Свободного Поля и в направлении Отрадного, еще одна атака продолжается.
На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Гуляйполю и Малиновке.
На Ореховском направлении украинские защитники отражали три атаки противника в районе Щербаков, Степного и в направлении Малой Токмачки, один бой еще продолжается.
На Приднепровском направлении страна-террорист нанесла авиаудар по Николаевке.
На Курщине произошло 22 боестолкновения с российскими захватчиками, до сих пор продолжается один бой.