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СМИ: Россия хочет от США снятия авиасанкций, ЕС срывает эти попытки

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоСуббота, 19 апреля 2025, 09:20
СМИ: Россия хочет от США снятия авиасанкций, ЕС срывает эти попытки

Россия продвигает идею об открытии воздушного пространства США для российских авиакомпаний в рамках соглашения о прекращении огня с Украиной, в то же время эти попытки сталкиваются с сопротивлением ЕС.

Источник: Politico, "Европейская правда"

Детали: Как отмечает издание, ЕС не заинтересован в снятии авиасанкций с РФ, а без участия Европы российским перевозчикам будет нелегко летать в США.

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"Во-первых, против России действуют жесткие санкции ЕС, которые включают запрет на полеты российских авиакомпаний через воздушное пространство ЕС", – заявил представитель Европейской комиссии на условиях анонимности.

Кроме политических решений по санкциям, чиновник ЕС также указал на "серьезные вопросы безопасности", связанные с возможным открытием воздушного пространства ЕС для российских самолетов.

По его словам, "неизвестно, должным ли образом обслуживались российские авиакомпании и службы воздушного движения в течение последних трех лет, что ставит летную пригодность российского флота под серьезное сомнение".

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После полномасштабного вторжения РФ в Украину самолетам российских авиакомпаний было запрещено приземляться и летать над территорией ЕС и США.

Также РФ перекрыли доступ к запасным частям для самолетов западных производителей, таких как Boeing и Airbus.

В то же время Россия требует восстановления прямого авиасообщения с США в рамках любого соглашения о прекращении боевых действий.

В частности, 11 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что такой шаг "должен стать следствием снятия санкций с „Аэрофлота".

"Американцы это рассматривали, но пока мы не видели ни одного ответного шага", – сказал российский министр.

Сообщалось также, что Россия обратилась к Вашингтону с просьбой разрешить ей покупать самолеты американского производителя Boeing и платить за них российскими государственными активами, которые были заморожены с начала войны, при условии достижения режима прекращения огня.

Любые шаги по ослаблению ограничений для американских и российских авиаперевозчиков создадут давление на европейские авиакомпании, которые давно жалуются на дополнительные расходы из-за необходимости обходить воздушное пространство России во время полетов в Азию. Это дает преимущество китайским перевозчикам.

Однако, несмотря на эти соображения, в Брюсселе не спешат вступать в переговоры с Москвой по вопросу доступа в европейское небо, в частности из-за опасности полетов над российской территорией.

Представитель Еврокомиссии назвал безопасность российского воздушного пространства "проблематичной", ссылаясь на катастрофу рейса Азербайджанских авиалиний – вероятно, после поражения российской ракетой противовоздушной обороны.

РосcиясанкцииСШАЕС
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